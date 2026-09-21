Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дмитрий Кондрашов - статистика

Чертаново
28 января 1996 (30)
#21 | Нападающий
179 см | 74 кг
Россия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 24 тур
Чертаново
4 : 2
21.09.2026
Космос
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 23 тур
Динамо СПб
1 : 2
12.09.2026
Чертаново
1' - 90'
33'
Россия. Кубок, 1/4 финала
Чертаново
1 : 1
09.09.2026
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 22 тур
Чертаново
2 : 0
06.09.2026
Череповец
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 21 тур
Спартак-2
1 : 1
30.08.2026
Чертаново
1' - 90'
Россия. Кубок, 1/8 финала
КДВ
2 : 4
26.08.2026
Чертаново
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Чертаново
19
1
1
1
0
Искра
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 24 тур
Чертаново
4 : 2
21.09.2026
Космос
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 23 тур
Динамо СПб
1 : 2
12.09.2026
Чертаново
1' - 90'
33'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 22 тур
Чертаново
2 : 0
06.09.2026
Череповец
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 21 тур
Спартак-2
1 : 1
30.08.2026
Чертаново
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 20 тур
Чертаново
4 : 0
23.08.2026
Тверь
1' - 90'
82'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 19 тур
Искра
0 : 3
15.08.2026
Чертаново
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 18 тур
Чертаново
1 : 2
09.08.2026
Муром
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 17 тур
Луки-Энергия
3 : 2
02.08.2026
Чертаново
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
1 : 1
26.07.2026
Звезда
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Чертаново
1 : 1
28.06.2026
Динамо Вг
1' - 90'
56'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Балтика-2
1 : 3
21.06.2026
Чертаново
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Чертаново
3 : 1
14.06.2026
Енисей-М
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Космос
0 : 3
31.05.2026
Чертаново
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 9 тур
Чертаново
0 : 1
24.05.2026
Динамо СПб
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 8 тур
Череповец
1 : 3
17.05.2026
Чертаново
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 7 тур
Чертаново
2 : 0
10.05.2026
Спартак-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
Тверь
0 : 2
03.05.2026
Чертаново
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 5 тур
Чертаново
3 : 0
26.04.2026
Искра
1' - 76'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 4 тур
Муром
1 : 1
19.04.2026
Чертаново
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 3 тур
Чертаново
1 : 3
12.04.2026
Луки-Энергия
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 3 тур
Динамо СПб
3 : 0
11.04.2026
Искра
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 2 тур
Звезда
0 : 0
04.04.2026
Чертаново
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 2 тур
Искра
1 : 2
04.04.2026
Череповец
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 1 тур
Чертаново
2 : 1
29.03.2026
Торпедо Вл
Был в запасе
Главные новости
Головин сам запросил трансфер в «Зенит»
21:30
Полные составы команд на прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
20:59
1
Агент Головина раскрыл подробности переговоров со «Спартаком»
20:51
Талалаев поддержал коллегу из РПЛ
19:59
Мелкадзе получил наказание от КДК
19:39
1
В «Факеле» рассказали, что сделали с удаленным в матче против «Спартака» игроком
19:29
2
Сафонов рассказал, на что тратит все свободное время
18:57
1
Клопп ввел строгий режим в сборной Германии
18:47
Известны все кандидаты на пост тренера «Енисея»
18:37
1
Уволенный тренер ЦСКА: «Мы ушли с чистой совестью»
18:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+