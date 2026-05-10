Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Чертаново - Спартак-2: обзор матча 10 мая 2026

Чертаново
10.05.2026, воскресенье, 20:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 7 тур
2 : 0
Завершен
Спартак-2
4' И. Никиема 47' И. Никиема
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Чертаново - Спартак-2
Завершен
Желтая карточка
Матвей Мельников
90' +5
Желтая карточка
Семён Семёнов
88'
83'
Замена
Даниил Житников ️️️️➡️️ Виктор Солопов
80'
Замена
Вадим Цыганков ️️️️➡️️ Никита Кочанов
Замена
Sergey Rebrov ️️️️➡️️ Вадим Агафонцев
76'
Замена
Тимур Сеитов ️️️️➡️️ Артем Михайлюсов
67'
Желтая карточка
Артем Михайлюсов
64'
62'
Замена
Иван Сорокин ️️️️➡️️ Павел Пелевин
Замена
Георгий Сафронов ️️️️➡️️ Рамиль Гайнуллин
55'
Замена
Матвей Мельников ️️️️➡️️ Ив-Пулумде Никиема
54'
48'
Замена
Арсений Кондояниди ️️️️➡️️ Никита Массалыга
ГОЛ! 2:0! Ив-Пулумде Никиема
47'
Желтая карточка
Ив-Пулумде Никиема
45'
Желтая карточка
Владимир Бартасевич
11'
Желтая карточка
Вадим Агафонцев
9'
ГОЛ! 1:0! Ив-Пулумде Никиема
Пас отдал Артем Михайлюсов
4'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чертаново
31
Марк Переверзев
ВР
2
Иван Поляков
ЛЗ
13
Владимир Бартасевич
ЛЗ
18
Даниил Корунов
ЛЗ
45
Ив-Пулумде Никиема
ПЗ
21
Дмитрий Кондрашов
ПЗ
17
Семён Семёнов
ПЗ
15
Вадим Агафонцев
ЛП
7
Рамиль Гайнуллин
ЦП
27
Герман Микадзе
ПП
11
Артем Михайлюсов
ЦФ
Главный тренер
Илья Родькин
Спартак-2
54
Даниил Лукин
ВР
71
Александр Добродицкий
ЛЗ
53
Георгий Ханин
ЛЗ
76
Никита Кочанов
ЛЗ
67
Никита Ромась
ПЗ
58
Матвей Кузнецов
ПЗ
70
Макар Высоченко
ПЗ
24
Никита Массалыга
ЛП
78
Павел Пелевин
ПП
62
Павел Полех
ЦФ
89
Виктор Солопов
ЦФ
Главный тренер
Павел Фигон
Чертаново
9
Матвей Мельников
ЦЗ
1
Алексей Осипов
ЦЗ
18
Георгий Zubakin
ЦЗ
13
Дмитрий Ермолаев
ЦЗ
10
Sergey Rebrov
ЦЗ
8
Артем Селюков
ЦЗ
11
Тимур Сеитов
ЦЗ
7
Никита Андреев
ЦЗ
8
Георгий Сафронов
ЦЗ
Спартак-2
8
Вадим Цыганков
ЦЗ
60
Денис Богомолов
ЦЗ
96
Захар Чушкин
ЦЗ
75
Арсений Кондояниди
ЦЗ
25
Марат Шаяхметов
ЦЗ
19
Александр Конкин
ЦЗ
69
Илья Иварлак
ЦЗ
79
Даниил Житников
ЦЗ
40
Иван Сорокин
ЦЗ
3-2-3-1
31
Переверзев
21
Кондрашов
2
Поляков
13
Бартасевич
18
Корунов
17
Семёнов
15
Агафонцев
7
Гайнуллин
27
Микадзе
11
Михайлюсов
3-2-2-2
54
Лукин
58
Кузнецов
71
Добродицкий
53
Ханин
70
Высоченко
76
Кочанов
78
Пелевин
24
Массалыга
89
Солопов
62
Полех
45
Никиема
9
Мельников
9
Мельников
45
Никиема
15
Агафонцев
10
Rebrov
10
Rebrov
15
Агафонцев
11
Михайлюсов
11
Сеитов
11
Сеитов
11
Михайлюсов
7
Гайнуллин
8
Сафронов
8
Сафронов
7
Гайнуллин
76
Кочанов
8
Цыганков
8
Цыганков
76
Кочанов
24
Массалыга
75
Кондояниди
75
Кондояниди
24
Массалыга
89
Солопов
79
Житников
79
Житников
89
Солопов
78
Пелевин
40
Сорокин
40
Сорокин
78
Пелевин
Остались в запасе
Чертаново
Спартак-2
1
Алексей Осипов
ЦЗ
18
Георгий Zubakin
ЦЗ
13
Дмитрий Ермолаев
ЦЗ
8
Артем Селюков
ЦЗ
7
Никита Андреев
ЦЗ
Главный тренер
Илья Родькин
60
Денис Богомолов
ЦЗ
96
Захар Чушкин
ЦЗ
25
Марат Шаяхметов
ЦЗ
19
Александр Конкин
ЦЗ
69
Илья Иварлак
ЦЗ
Главный тренер
Павел Фигон
Остались в запасе
1
Алексей Осипов
ЦЗ
18
Георгий Zubakin
ЦЗ
13
Дмитрий Ермолаев
ЦЗ
8
Артем Селюков
ЦЗ
7
Никита Андреев
ЦЗ
Остались в запасе
60
Денис Богомолов
ЦЗ
96
Захар Чушкин
ЦЗ
25
Марат Шаяхметов
ЦЗ
19
Александр Конкин
ЦЗ
69
Илья Иварлак
ЦЗ
Главный тренер
Илья Родькин
Главный тренер
Павел Фигон
Статистика матча Чертаново - Спартак-2
6
Всего ударов по воротам
12
16
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
0
Угловые удары
7
4
Нарушения
19
6
Офсайды
1
0
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
4
4
Информация о матче
Стадион:
Арена Чертаново
Новости команд
Все
Чертаново
Спартак-2
«Балтика-2» – «Чертаново»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.65
20 июня
«Спартак» возьмет на летний сбор трех футболистов из дубля
17 июня
6
«Чертаново» – «Енисей-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.82
13 июня
«Спартак-2» – «Торпедо»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.85
13 июня
«Спартак-2» – «Динамо» Вологда: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.12
30 мая
«Балтика-2» – «Чертаново»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.65
20 июня
«Чертаново» – «Енисей-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.82
13 июня
«Космос» – «Чертаново»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.2
30 мая
Кисляк рассказал, как перенес «звездную болезнь»
30 марта
Стали известно, сколько клубов сыграет в дивизионе Б Второй лиги в 2026 году
5 марта
«Спартак» возьмет на летний сбор трех футболистов из дубля
17 июня
6
«Спартак-2» – «Торпедо»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.85
13 июня
«Спартак-2» – «Динамо» Вологда: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.12
30 мая
«Спартак-2» – «Тверь»: прогноз и ставки на матч 21 мая 2026 с коэффициентом 1.42
20 мая
16-летний футболист «Спартака» забил гол в стиле Месси, накрутив полкоманды
15 мая
11
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Последние матчи
Все
Чертаново
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Спартак-2
0 : 1
05.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Иркутск
1 : 1
05.07.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Чертаново
1 : 1
28.06.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Спартак-2
0 : 2
28.06.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Звезда
2 : 3
23.06.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Иркутск
1 : 1
05.07.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Чертаново
1 : 1
28.06.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Балтика-2
1 : 3
21.06.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Чертаново
3 : 1
14.06.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Космос
0 : 3
31.05.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Спартак-2
0 : 1
05.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Спартак-2
0 : 2
28.06.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Звезда
2 : 3
23.06.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Спартак-2
0 : 1
14.06.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Спартак-2
1 : 2
31.05.2026
Динамо Вг
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+