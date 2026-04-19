Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Муром - Чертаново: обзор матча 19 апреля 2026

Муром
19.04.2026, воскресенье, 15:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 4 тур
1 : 1
Завершен
Чертаново
30' Г. Абдуллаев
39' А. Михайлюсов
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Муром - Чертаново
Завершен
Замена
Данил Шаталов ️️️️➡️️ Антон Пенчелюзов
87'
Вторая желтая
Руслан Бабаян
81'
78'
Замена
Sergey Rebrov ️️️️➡️️ Артем Михайлюсов
Замена
Эльвин Данилов ️️️️➡️️ Владислав Игнатенко
75'
67'
Замена
Егор Кавтрев ️️️️➡️️ Семён Семёнов
66'
Замена
Тимур Сеитов ️️️️➡️️ Ив-Пулумде Никиема
Замена
Шамиль Саадуев ️️️️➡️️ Максим Андреев
46'
Желтая карточка
Антон Пенчелюзов
42'
39'
ГОЛ! 1:1! Артем Михайлюсов
Пас отдал Георгий Сафронов
ГОЛ! 1:0! Гаджимурад Абдуллаев
Пас отдал Владислав Игнатенко
30'
15'
Желтая карточка
Ив-Пулумде Никиема
5'
Желтая карточка
Рамиль Гайнуллин
0'
Замена
Егор Кавтрев ️️️️➡️️ Рамиль Гайнуллин
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Муром
91
Никита Завьялов
ВР
2
Руслан Бабаян
ЛЗ
15
Евгений Ливаднов
ЛЗ
55
Аликади Саидов
ПЗ
23
Умар Магомедбеков
ПЗ
77
Максим Андреев
ЛП
21
Ислам Оразаев
ЛП
22
Филипп Дворецков
ЦП
9
Гаджимурад Абдуллаев
ПП
7
Владислав Игнатенко
ПП
99
Антон Пенчелюзов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Мирошниченко
Чертаново
31
Марк Переверзев
ВР
45
Ив-Пулумде Никиема
ЛЗ
13
Владимир Бартасевич
ЛЗ
15
Вадим Агафонцев
ЛЗ
2
Иван Поляков
ПЗ
18
Даниил Корунов
ПЗ
21
Дмитрий Кондрашов
ПЗ
7
Рамиль Гайнуллин
ЛП
11
Артем Михайлюсов
ЦП
17
Семён Семёнов
ПП
8
Георгий Сафронов
ЦФ
Главный тренер
Илья Родькин
Муром
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
68
Эльвин Данилов
ЦЗ
10
Шамиль Саадуев
ЦЗ
89
Данил Шаталов
ЦЗ
1
Егор Седов
ЦЗ
Чертаново
11
Тимур Сеитов
ЦЗ
10
Sergey Rebrov
ЦЗ
8
Артем Селюков
ЦЗ
18
Георгий Zubakin
ЦЗ
1
Данила Маняк
ЦЗ
27
Герман Микадзе
ЦЗ
52
Егор Кавтрев
ЛП
4-5-1
91
Завьялов
15
Ливаднов
55
Саидов
2
Бабаян
23
Магомедбеков
21
Оразаев
9
Абдуллаев
77
Андреев
22
Дворецков
7
Игнатенко
99
Пенчелюзов
3-2-3-1
31
Переверзев
18
Корунов
45
Никиема
13
Бартасевич
21
Кондрашов
15
Агафонцев
17
Семёнов
11
Михайлюсов
7
Гайнуллин
8
Сафронов
7
Игнатенко
68
Данилов
68
Данилов
7
Игнатенко
77
Андреев
10
Саадуев
10
Саадуев
77
Андреев
99
Пенчелюзов
89
Шаталов
89
Шаталов
99
Пенчелюзов
45
Никиема
11
Сеитов
11
Сеитов
45
Никиема
11
Михайлюсов
10
Rebrov
10
Rebrov
11
Михайлюсов
17
Семёнов
52
Кавтрев
52
Кавтрев
17
Семёнов
Остались в запасе
Муром
Чертаново
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
1
Егор Седов
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Мирошниченко
8
Артем Селюков
ЦЗ
18
Георгий Zubakin
ЦЗ
1
Данила Маняк
ЦЗ
27
Герман Микадзе
ЦЗ
Главный тренер
Илья Родькин
Остались в запасе
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
1
Егор Седов
ЦЗ
Остались в запасе
8
Артем Селюков
ЦЗ
18
Георгий Zubakin
ЦЗ
1
Данила Маняк
ЦЗ
27
Герман Микадзе
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Мирошниченко
Главный тренер
Илья Родькин
Статистика матча Муром - Чертаново
1
1
2
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
2
Нарушения
13
17
Офсайды
1
0
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
3
1
Информация о матче
Стадион:
им. Виктора Лосева
Новости команд
Все
Муром
Чертаново
«Муром» – «Искра»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.87
20 июня
«Балтика-2» – «Чертаново»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.65
20 июня
«Чертаново» – «Енисей-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.82
13 июня
«Луки-Энергия» – «Муром»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.85
6 июня
«Муром» – «Звезда»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.40
30 мая
«Муром» – «Искра»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.87
20 июня
«Луки-Энергия» – «Муром»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.85
6 июня
«Муром» – «Звезда»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.40
30 мая
«Иркутск» получил наказание за неявку на матч
22 мая
1
Российский клуб не приехал на матч из-за безденежья
17 мая
1
«Балтика-2» – «Чертаново»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.65
20 июня
«Чертаново» – «Енисей-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.82
13 июня
«Космос» – «Чертаново»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.2
30 мая
Кисляк рассказал, как перенес «звездную болезнь»
30 марта
Стали известно, сколько клубов сыграет в дивизионе Б Второй лиги в 2026 году
5 марта
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Последние матчи
Все
Муром
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Спартак-2
0 : 1
05.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Иркутск
1 : 1
05.07.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Чертаново
1 : 1
28.06.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Тверь
1 : 0
28.06.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Муром
6 : 0
21.06.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Спартак-2
0 : 1
05.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Тверь
1 : 0
28.06.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Муром
6 : 0
21.06.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Луки-Энергия
2 : 1
07.06.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Муром
3 : 0
31.05.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Иркутск
1 : 1
05.07.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Чертаново
1 : 1
28.06.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Балтика-2
1 : 3
21.06.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Чертаново
3 : 1
14.06.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Космос
0 : 3
31.05.2026
Чертаново
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+