Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Денис Кондаков - статистика

Завершил карьеру
29 июня 1978 (48)
#33 | Защитник
171 см | 67 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Авангард
32
0
2
7
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Первый дивизион, 36 тур
Волгарь
3 : 1
17.10.2010
Авангард
1' - 90'
90'
Россия. Первый дивизион, 35 тур
Ротор
1 : 0
14.10.2010
Авангард
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 34 тур
Авангард
1 : 1
06.10.2010
Мордовия
1' - 56'
Россия. Первый дивизион, 30 тур
Авангард
1 : 6
14.09.2010
Шинник
1' - 90'
27'
Россия. Первый дивизион, 29 тур
Авангард
1 : 2
11.09.2010
Динамо Бр
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 28 тур
Балтика
2 : 1
03.09.2010
Авангард
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 27 тур
Сочи
1 : 0
31.08.2010
Авангард
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 26 тур
Авангард
0 : 1
24.08.2010
Урал
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 25 тур
Авангард
2 : 1
21.08.2010
Иртыш
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 24 тур
КАМАЗ
2 : 0
13.08.2010
Авангард
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 23 тур
Волга
3 : 0
10.08.2010
Авангард
1' - 46'
Россия. Первый дивизион, 22 тур
Авангард
0 : 1
02.08.2010
Химки
1' - 82'
Россия. Первый дивизион, 21 тур
Авангард
1 : 2
30.07.2010
Кубань (ЛФЛ)
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 20 тур
СКА-Хабаровск
2 : 1
09.07.2010
Авангард
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 19 тур
Луч
4 : 3
06.07.2010
Авангард
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 17 тур
Салют
0 : 0
23.06.2010
Авангард
1' - 90'
48'
Россия. Первый дивизион, 16 тур
Авангард
1 : 0
15.06.2010
Волгарь
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 15 тур
Авангард
1 : 3
12.06.2010
Ротор
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 14 тур
Мордовия
0 : 1
04.06.2010
Авангард
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 11 тур
Авангард
1 : 2
21.05.2010
Краснодар
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 9 тур
Динамо Бр
1 : 0
10.05.2010
Авангард
1' - 90'
90'
Россия. Первый дивизион, 8 тур
Авангард
1 : 1
02.05.2010
Балтика
1' - 90'
1'
Россия. Первый дивизион, 7 тур
Авангард
0 : 0
29.04.2010
Сочи
1' - 90'
57'
Россия. Первый дивизион, 6 тур
Урал
0 : 0
21.04.2010
Авангард
1' - 90'
86'
Россия. Первый дивизион, 5 тур
Иртыш
2 : 1
18.04.2010
Авангард
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 4 тур
Авангард
2 : 1
10.04.2010
КАМАЗ
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 3 тур
Авангард
1 : 0
07.04.2010
Волга
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 2 тур
Химки
3 : 0
31.03.2010
Авангард
1' - 90'
10'
Россия. Первый дивизион, 1 тур
Кубань (ЛФЛ)
2 : 0
28.03.2010
Авангард
67' - 90'
Главные новости
Роналду может зимой покинуть «Аль-Наср»
20:54
Кахигао ответил, когда «Спартак» продлит Барко
20:51
1
Федотов проанализировал удаление в матче «Спартак» – «Факел»
20:38
Рабинер прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
20:32
5
РПЛ. «Рубин» спас ничью с «Родиной» – 1:1
20:26
РПЛ. «Спартак» вырвал победу над «Факелом» благодаря голу на 91-й минуте
20:25
78
Сборная России может сыграть с участником плей-офф ЧМ-2026
19:41
В «ПСЖ» выбрали двух кандидатов для продвижения на «Золотой мяч»
19:27
1
Орлов сказал, что ему не нравится в «Краснодаре»
18:56
10
Мбаппе – игроку «Эльче»: «Сын шлюхи, я срал на твою мать»
18:30
17
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+