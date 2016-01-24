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Карлос Карбонеро
Статистика
Карлос Карбонеро - статистика
Завершил карьеру
25 июля 1990 (36), Богота
#11 | Полузащитник
179 см | 74 кг
Колумбия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Серия А 2014/2015
Чемпионат мира 2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сампдория
14
0
3
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 21 тур
Сампдория
2 : 4
24.01.2016
Наполи
1' - 90'
45'
Италия. Серия А, 20 тур
Карпи
2 : 1
17.01.2016
Сампдория
64' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Сампдория
1 : 2
10.01.2016
Ювентус
1' - 90'
63'
90'
Италия. Серия А, 18 тур
Дженоа
2 : 3
05.01.2016
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Сампдория
2 : 0
20.12.2015
Палермо
1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Лацио
1 : 1
14.12.2015
Сампдория
1' - 90'
76'
Италия. Серия А, 15 тур
Сампдория
1 : 3
06.12.2015
Сассуоло
60' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Милан
4 : 1
28.11.2015
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
1 : 0
22.11.2015
Сампдория
1' - 64'
Италия. Серия А, 12 тур
Сампдория
0 : 2
08.11.2015
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Кьево
1 : 1
02.11.2015
Сампдория
1' - 90'
8'
Италия. Серия А, 10 тур
Сампдория
1 : 1
29.10.2015
Эмполи
1' - 89'
Италия. Серия А, 9 тур
Сампдория
4 : 1
25.10.2015
Верона
1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Фрозиноне
2 : 0
18.10.2015
Сампдория
1' - 90'
88'
Италия. Серия А, 7 тур
Сампдория
1 : 1
04.10.2015
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Аталанта
2 : 1
28.09.2015
Сампдория
78' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Сампдория
2 : 1
23.09.2015
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Торино
2 : 0
20.09.2015
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Сампдория
2 : 0
14.09.2015
Болонья
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