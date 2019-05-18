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Карлос Вигарай
Статистика
Карлос Вигарай - статистика
Завершил карьеру
7 сентября 1994 (32)
#2 | Защитник
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2018/2019
Испания. Примера 2018/2019
Испания. Кубок 2017/2018
Испания. Примера 2017/2018
Испания. Кубок 2016/2017
Испания. Примера 2016/2017
Испания. Примера 2015/2016
Испания. Примера 2014/2015
Испания. Кубок 2013/2014
Испания. Примера 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Алавес
7
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Алавес
2 : 1
18.05.2019
Жирона
1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Валенсия
3 : 1
12.05.2019
Алавес
1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Алавес
0 : 1
04.05.2019
Реал Сосьедад
1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Атлетик
1 : 1
27.04.2019
Алавес
1' - 90'
44'
Испания. Примера, 34 тур
Алавес
0 : 2
23.04.2019
Барселона
1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Алавес
2 : 2
19.04.2019
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Эспаньол
2 : 1
13.04.2019
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Алавес
1 : 1
07.04.2019
Леганес
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Севилья
2 : 0
04.04.2019
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Алавес
0 : 4
30.03.2019
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Уэска
1 : 3
16.03.2019
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Алавес
1 : 1
09.03.2019
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Вильярреал
1 : 2
02.03.2019
Алавес
1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Алавес
0 : 0
23.02.2019
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Бетис
1 : 1
17.02.2019
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Алавес
2 : 0
11.02.2019
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Реал
3 : 0
03.02.2019
Алавес
1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Хетафе
4 : 0
18.01.2019
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Алавес
2 : 1
05.01.2019
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Леганес
1 : 0
23.11.2018
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Алавес
2 : 1
11.11.2018
Уэска
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Эйбар
2 : 1
04.11.2018
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
0 : 1
19.10.2018
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Леванте
2 : 1
30.09.2018
Алавес
Был в запасе
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