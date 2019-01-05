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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Валенсия
Алавес - Валенсия: обзор матча 05 января 2019
Алавес
05.01.2019, суббота, 18:15
Испания. Примера, 18 тур
2 : 1
Завершен
Валенсия
21'
Борха
45+2'
Т. Пина
14'
Д. Парехо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Валенсия
Замена
Д. Гуидетти
️️️️
Джони
90'
+3
Замена
Р. Собрино
️️️️
И. Гомес
85'
Желтая карточка
Ф. Пачеко
82'
80'
Желтая карточка
Ф. Торрес
Замена
Д. Брашанац
️️️️
Борха
73'
69'
Замена
М. Батшуайи
️️️️
А. Латорре
62'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Д. Васс
46'
Желтая карточка
М. Дьякаби
ГОЛ! 2:1!
Т. Пина
Пас отдал
В. Лагвардия
45'
+2
Желтая карточка
Х. Наварро
25'
22'
Желтая карточка
Д. Васс
ГОЛ! 1:1!
Борха
Пас отдал
Г. Марипан
21'
14'
ГОЛ! 0:1!
Д. Парехо
Желтая карточка
В. Лагвардия
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
24
Джони
ЛВ
17
Томас Пина
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
17
Борха
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Валенсия
33
Нето
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
10
Даниэль Васс
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
19
Родриго
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Алавес
26
Адриан Дигес
ЦЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
18
Бурги
ЛВ
5
Дарко Брашанац
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
10
Урош Рачич
ОП
9
Ферран Торрес
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
4-2-1-3
1
Пачеко
20
Агиррегабирия
5
Лагвардия
3
Марипан
23
Наварро
17
Пина
19
Гарсия
24
Джони
11
Гомес
9
Кальери
17
Борха
3-2-2-1-2
33
Нето
24
Гарай
3
Паулиста
4
Дьякаби
12
Пиччини
3
Латорре
10
Васс
10
Парехо
90
Черышев
77
Мина
19
Родриго
17
Борха
5
Брашанац
5
Брашанац
17
Борха
11
Гомес
19
Собрино
19
Собрино
11
Гомес
24
Джони
11
Гуидетти
11
Гуидетти
24
Джони
10
Васс
9
Торрес
9
Торрес
10
Васс
3
Латорре
44
Батшуайи
44
Батшуайи
3
Латорре
Остались в запасе
Алавес
Валенсия
26
Адриан Дигес
ЦЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
18
Бурги
ЛВ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
10
Урош Рачич
ОП
1
Хауме
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
26
Адриан Дигес
ЦЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
18
Бурги
ЛВ
Остались в запасе
10
Урош Рачич
ОП
1
Хауме
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Алавес - Валенсия
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Мендисорроса
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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