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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Леванте
Алавес - Леванте: обзор матча 11 февраля 2019
Алавес
11.02.2019, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 23 тур
2 : 0
Завершен
Леванте
23'
В. Лагвардия
90+3'
Джони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Леванте
ГОЛ! 2:0!
Джони
90'
+3
80'
Желтая карточка
А. Луна
Желтая карточка
В. Лагвардия
70'
Желтая карточка
Д. Брашанац
65'
Желтая карточка
Т. Пина
48'
44'
Желтая карточка
Э. Кабако
ГОЛ! 1:0!
В. Лагвардия
Пас отдал
Джони
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
24
Джони
ЛВ
14
Такаши Инуи
ЛВ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Леванте
13
Айтор
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
17
Никола Вукчевич
ОП
8
Шейк Дукур
ОП
23
Джейсон
ПВ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
19
Ману Гарсия
ЦП
4
Диего Ролан
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
17
Борха
ЦФ
Леванте
13
Ойер
ВР
44
Робер Пьер
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
16
Фран Мансанара
ЦП
10
Энис Барди
АП
9
Борха Майорал
ЦФ
7
Рафаэль Двамена
ЦФ
4-3-2-1
1
Пачеко
5
Дуарте
5
Лагвардия
3
Марипан
23
Наварро
22
Вакасо
5
Брашанац
17
Пина
14
Инуи
24
Джони
9
Кальери
4-2-2-2
13
Айтор
23
Коке
23
Кабако
21
Рубен Везо
13
Луна
17
Вукчевич
8
Дукур
23
Джейсон
27
Саймон
9
Марти
25
Моралес
Остались в запасе
Алавес
Леванте
1
Антонио Сивера
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
19
Ману Гарсия
ЦП
4
Диего Ролан
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
17
Борха
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
16
Фран Мансанара
ЦП
10
Энис Барди
АП
13
Ойер
ВР
44
Робер Пьер
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
9
Борха Майорал
ЦФ
7
Рафаэль Двамена
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
1
Антонио Сивера
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
19
Ману Гарсия
ЦП
4
Диего Ролан
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
17
Борха
ЦФ
Остались в запасе
16
Фран Мансанара
ЦП
10
Энис Барди
АП
13
Ойер
ВР
44
Робер Пьер
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
9
Борха Майорал
ЦФ
7
Рафаэль Двамена
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Алавес - Леванте
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
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