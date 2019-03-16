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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Уэска - Алавес
Уэска - Алавес: обзор матча 16 марта 2019
Уэска
16.03.2019, суббота, 15:00
Испания. Примера, 28 тур
1 : 3
Завершен
Алавес
14'
Л. Авила (П)
11'
Х. Кальери (П)
80'
Д. Гуидетти
86'
Х. Кальери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уэска - Алавес
90'
+1
Желтая карточка
Т. Пина
89'
Желтая карточка
Г. Марипан
86'
ГОЛ! 1:3!
Х. Кальери
Пас отдал
М. Вакасо
80'
ГОЛ! 1:2!
Д. Гуидетти
Пас отдал
Г. Марипан
Желтая карточка
Д. Феррейро
38'
33'
Желтая карточка
В. Лагвардия
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Авила
14'
11'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Х. Кальери
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэска
13
Роберто Сантамария
ВР
26
Адриан Дигес
ЦЗ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
21
Янхель Эррера
ЦП
7
Давид Феррейро
ПВ
11
Алекс Гальяр
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
18
Энрик Гальего
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
24
Джони
ЛВ
14
Такаши Инуи
ЛВ
5
Дарко Брашанац
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
17
Борха
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Уэска
1
Александар Йованович
ВР
17
Кристиан Ривера
ЦП
10
Хуанхо Камачо
ЦП
5
Хуан Агилера
ЦП
10
Хуанпи
АП
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
19
Родриго Эли
ЦЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
27
Патрик Твумаси
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
4-1-2-3
13
Сантамария
26
Дигес
21
Мантовани
5
Пулидо
21
Мирамон
21
Эррера
16
Гомес
7
Феррейро
18
Гальего
6
Авила
11
Гальяр
4-2-2-2
1
Пачеко
23
Наварро
3
Марипан
5
Лагвардия
20
Агиррегабирия
5
Брашанац
17
Пина
24
Джони
14
Инуи
17
Борха
9
Кальери
Остались в запасе
Уэска
Алавес
1
Александар Йованович
ВР
17
Кристиан Ривера
ЦП
10
Хуанхо Камачо
ЦП
5
Хуан Агилера
ЦП
10
Хуанпи
АП
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
1
Антонио Сивера
ВР
19
Родриго Эли
ЦЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
27
Патрик Твумаси
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
1
Александар Йованович
ВР
17
Кристиан Ривера
ЦП
10
Хуанхо Камачо
ЦП
5
Хуан Агилера
ЦП
10
Хуанпи
АП
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Остались в запасе
1
Антонио Сивера
ВР
19
Родриго Эли
ЦЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
27
Патрик Твумаси
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Уэска - Алавес
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Информация о матче
Стадион:
Эль-Алькорас
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