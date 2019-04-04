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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Алавес
Севилья - Алавес: обзор матча 04 апреля 2019
Севилья
04.04.2019, четверг, 20:30
Испания. Примера, 30 тур
2 : 0
Завершен
Алавес
41'
Р. Меса
80'
П. Сарабия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Алавес
Замена
К. Промес
️️️️
Ф. Васкес
86'
Замена
А. Силва
️️️️
М. Эль-Хаддади
82'
ГОЛ! 2:0!
П. Сарабия
Пас отдал
В. Бен-Йеддер
80'
75'
Замена
Д. Гуидетти
️️️️
Х. Кальери
75'
Замена
Д. Брашанац
️️️️
Т. Пина
Замена
М. Рог
️️️️
Р. Меса
73'
70'
Желтая карточка
Х. Наварро
67'
Желтая карточка
Борха
67'
Замена
П. Твумаси
️️️️
Т. Инуи
60'
Желтая карточка
Т. Пина
Желтая карточка
Р. Меса
54'
46'
Желтая карточка
М. Вакасо
Желтая карточка
С. Эскудеро
45'
ГОЛ! 1:0!
Р. Меса
Пас отдал
П. Сарабия
41'
Желтая карточка
Х. Навас
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
12
Хуан Сориано
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
16
Роке Меса
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
20
Франко Васкес
АП
7
Пабло Сарабия
ПВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
24
Джони
ЛВ
14
Такаши Инуи
ЛВ
17
Томас Пина
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
17
Борха
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Севилья
21
Серхи Гомес
ЦЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
10
Квинси Промес
ЛВ
10
Ибраим Амаду
ОП
26
Марко Рог
ЦП
19
Андре Силва
ЦФ
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
19
Родриго Эли
ЦЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
27
Патрик Твумаси
ЦФ
4
Диего Ролан
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
3-1-2-2-2
12
Сориано
18
Эскудеро
24
Кьер
16
Навас
25
Гоналон
16
Меса
23
Карришу
20
Васкес
7
Сарабия
10
Бен-Йеддер
16
Эль-Хаддади
4-2-2-2
1
Пачеко
23
Наварро
20
Агиррегабирия
5
Лагвардия
5
Дуарте
17
Пина
22
Вакасо
24
Джони
14
Инуи
9
Кальери
17
Борха
16
Меса
26
Рог
26
Рог
16
Меса
20
Васкес
10
Промес
10
Промес
20
Васкес
16
Эль-Хаддади
19
Силва
19
Силва
16
Эль-Хаддади
17
Пина
5
Брашанац
5
Брашанац
17
Пина
14
Инуи
27
Твумаси
27
Твумаси
14
Инуи
9
Кальери
11
Гуидетти
11
Гуидетти
9
Кальери
Остались в запасе
Севилья
Алавес
17
Брайан Хиль
ЛВ
10
Ибраим Амаду
ОП
21
Серхи Гомес
ЦЗ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
1
Антонио Сивера
ВР
19
Родриго Эли
ЦЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
4
Диего Ролан
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
17
Брайан Хиль
ЛВ
10
Ибраим Амаду
ОП
21
Серхи Гомес
ЦЗ
Остались в запасе
1
Антонио Сивера
ВР
19
Родриго Эли
ЦЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
4
Диего Ролан
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Севилья - Алавес
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
0 : 0
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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