Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Реал Сосьедад
Алавес - Реал Сосьедад: обзор матча 04 мая 2019
Алавес
04.05.2019, суббота, 19:30
Испания. Примера, 36 тур
0 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
24'
В. Жозе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Реал Сосьедад
89'
Желтая карточка
И. Субельдия
80'
Желтая карточка
М. Мерино
73'
Желтая карточка
Р. Пардо
Желтая карточка
М. Вакасо
47'
24'
ГОЛ! 0:1!
В. Жозе
Пас отдал
Л. Сангалли
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
24
Джони
ЛВ
17
Томас Пина
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
17
Борха
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
14
Рубен Пардо
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
23
Лука Сангалли
АП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
27
Патрик Твумаси
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
9
Хон Баутиста
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Пачеко
20
Агиррегабирия
5
Лагвардия
2
Вигарай
5
Дуарте
23
Наварро
17
Пина
19
Гарсия
24
Джони
9
Кальери
17
Борха
3-2-2-1
28
Рульи
2
Сальдуа
15
Морено
6
Элустондо
14
Пардо
23
Мерино
23
Сангалли
21
Оярсабаль
12
Виллиан Жозе
Остались в запасе
Алавес
Реал Сосьедад
3
Адриан Марин
ЛЗ
1
Антонио Сивера
ВР
22
Мубарак Вакасо
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
14
Такаши Инуи
ЛВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
27
Патрик Твумаси
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
5
Игор Субельдия
ЦЗ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
9
Хон Баутиста
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
3
Адриан Марин
ЛЗ
1
Антонио Сивера
ВР
22
Мубарак Вакасо
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
14
Такаши Инуи
ЛВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
27
Патрик Твумаси
ЦФ
Остались в запасе
5
Игор Субельдия
ЦЗ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
9
Хон Баутиста
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Алавес - Реал Сосьедад
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Стадион:
Мендисорроса
Новости команд
Все
Алавес
Реал Сосьедад
«Алавес» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
14:50
Ла Лига: шансы «Расинга» и «Реал Сосьедада» на победу в матче 13-го тура
09:07
Ла Лига: шансы «Алавеса» и «Депортиво» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:26
Агент Захаряна предъявил Карпину: «Устраивал рулетку с вызовами»
9 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Алавес» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
14:50
Ла Лига: шансы «Алавеса» и «Депортиво» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:26
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Севильи» и «Алавеса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
Примера. «Барселона» поглумилась над «Алавесом» (6:1), Ямаль и Рафинья оформили по дублю
1 ноября
Ла Лига: шансы «Расинга» и «Реал Сосьедада» на победу в матче 13-го тура
09:07
Агент Захаряна предъявил Карпину: «Устраивал рулетку с вызовами»
9 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
6 ноября
16
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+