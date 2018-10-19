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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Алавес
Сельта - Алавес: обзор матча 19 октября 2018
Сельта
19.10.2018, пятница, 22:00
Испания. Примера, 9 тур
0 : 1
Завершен
Алавес
58'
Т. Пина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Алавес
Желтая карточка
Э. Юлсагер
90'
+1
88'
Желтая карточка
Т. Пина
64'
Желтая карточка
Х. Кальери
Желтая карточка
Г. Кабрал
58'
58'
ГОЛ! 0:1!
Т. Пина
Пас отдал
В. Лагвардия
11'
Желтая карточка
В. Лагвардия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
68
Станислав Лоботка
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
10
Деннис Эккерт
ЦФ
Главный тренер
Антонио Мохамед
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
24
Джони
ЛВ
5
Дарко Брашанац
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
26
Адриан Дигес
ЦЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
18
Бурги
ЛВ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
17
Борха
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
4-2-2-2
1
Альварес
22
Мальо
22
Кабрал
6
Алонсо
14
Ронкалья
68
Лоботка
8
Бельтран
17
Буфал
10
Мендес
10
Эккерт
10
Аспас
4-3-1-2
1
Пачеко
23
Наварро
20
Агиррегабирия
5
Лагвардия
5
Дуарте
5
Брашанац
17
Пина
19
Гарсия
24
Джони
9
Кальери
11
Гомес
Остались в запасе
Сельта
Алавес
7
Эмре Мор
ПВ
36
Рубен Бланко
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
Главный тренер
Антонио Мохамед
1
Антонио Сивера
ВР
26
Адриан Дигес
ЦЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
18
Бурги
ЛВ
17
Борха
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Остались в запасе
7
Эмре Мор
ПВ
36
Рубен Бланко
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
Остались в запасе
1
Антонио Сивера
ВР
26
Адриан Дигес
ЦЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
18
Бурги
ЛВ
17
Борха
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Антонио Мохамед
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Статистика матча Сельта - Алавес
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Информация о матче
Стадион:
Балаидос
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