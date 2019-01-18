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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Алавес
Хетафе - Алавес: обзор матча 18 января 2019
Хетафе
18.01.2019, пятница, 23:00
Испания. Примера, 20 тур
4 : 0
Завершен
Алавес
33'
Х. Мата (П)
46'
Х. Молина
55'
Х. Молина
88'
Х. Мата
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Алавес
ГОЛ! 4:0!
Х. Мата
Пас отдал
С. Кристофоро
88'
78'
Желтая карточка
М. Вакасо
77'
Желтая карточка
Р. Дуарте
65'
Желтая карточка
М. Гарсия
63'
Желтая карточка
Г. Марипан
62'
Желтая карточка
Т. Пина
ГОЛ! 3:0!
Х. Молина
Пас отдал
Х. Мата
55'
ГОЛ! 2:0!
Х. Молина
Пас отдал
С. Кристофоро
46'
40'
Желтая карточка
Х. Наварро
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Х. Мата
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
2
Даконам Джене
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
17
Хайме Мата
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
18
Бурги
ЛВ
17
Томас Пина
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
17
Борха
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Хетафе
1
Леандро Чичисола
ВР
20
Роберт Ибаньес
ЦП
14
Иван Альехо
ПВ
9
Анхель
ЦФ
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
26
Адриан Дигес
ЦЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
27
Патрик Твумаси
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
3-2-2-1-2
13
Сорья
5
Антунеш
18
Гонсалес
6
Кабрера
2
Джене
22
Суарес
41
Кристофоро
88
Максимович
20
Портильо
19
Молина
17
Мата
4-2-1-3
1
Пачеко
23
Наварро
20
Агиррегабирия
3
Марипан
5
Дуарте
17
Пина
19
Гарсия
18
Бурги
17
Борха
19
Собрино
9
Кальери
Остались в запасе
Хетафе
Алавес
14
Иван Альехо
ПВ
1
Леандро Чичисола
ВР
20
Роберт Ибаньес
ЦП
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
1
Антонио Сивера
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
26
Адриан Дигес
ЦЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
27
Патрик Твумаси
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Остались в запасе
14
Иван Альехо
ПВ
1
Леандро Чичисола
ВР
20
Роберт Ибаньес
ЦП
9
Анхель
ЦФ
Остались в запасе
1
Антонио Сивера
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
26
Адриан Дигес
ЦЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
27
Патрик Твумаси
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Статистика матча Хетафе - Алавес
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
6
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
Где смотреть матч:
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