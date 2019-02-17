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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Алавес
Бетис - Алавес: обзор матча 17 февраля 2019
Бетис
17.02.2019, воскресенье, 22:45
Испания. Примера, 24 тур
1 : 1
Завершен
Алавес
15'
Д. Ло Чельсо
28'
Г. Марипан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Алавес
Желтая карточка
А. Манди
83'
Желтая карточка
Д. Лайнес
73'
Желтая карточка
С. Каналес
44'
28'
ГОЛ! 1:1!
Г. Марипан
Пас отдал
Х. Наварро
ГОЛ! 1:0!
Д. Ло Чельсо
15'
Желтая карточка
А. Гуардадо
12'
9'
Желтая карточка
Р. Дуарте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
13
Пау Лопес
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
10
Вильям Карвалью
ОП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
20
Серхио Каналес
АП
16
Диего Лайнес
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
24
Джони
ЛВ
14
Такаши Инуи
ЛВ
5
Дарко Брашанац
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Бетис
1
Жоэль
ВР
26
Сидней
ЦЗ
17
Хоакин
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
80
Лорен Морон
ЦФ
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
19
Ману Гарсия
ЦП
4
Диего Ролан
ЦФ
17
Борха
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Лопес
2
Манди
5
Бартра
3
Феддаль
19
Барраган
10
Карвалью
18
Гуардадо
10
Хесе
20
Каналес
16
Лайнес
20
Ло Чельсо
4-3-2-1
1
Пачеко
23
Наварро
5
Лагвардия
3
Марипан
5
Дуарте
5
Брашанац
17
Пина
22
Вакасо
24
Джони
14
Инуи
9
Кальери
Остались в запасе
Бетис
Алавес
1
Жоэль
ВР
26
Сидней
ЦЗ
17
Хоакин
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
3
Адриан Марин
ЛЗ
1
Антонио Сивера
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
19
Ману Гарсия
ЦП
4
Диего Ролан
ЦФ
17
Борха
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
26
Сидней
ЦЗ
17
Хоакин
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
80
Лорен Морон
ЦФ
Остались в запасе
3
Адриан Марин
ЛЗ
1
Антонио Сивера
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
19
Ману Гарсия
ЦП
4
Диего Ролан
ЦФ
17
Борха
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Бетис - Алавес
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
0 : 0
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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