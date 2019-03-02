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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Алавес
Вильярреал - Алавес: обзор матча 02 марта 2019
Вильярреал
02.03.2019, суббота, 18:15
Испания. Примера, 26 тур
1 : 2
Завершен
Алавес
61'
С. Касорла (П)
54'
Г. Марипан
77'
Т. Инуи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Алавес
Желтая карточка
В. Руис
89'
77'
ГОЛ! 1:2!
Т. Инуи
Пас отдал
Джони
Желтая карточка
А. Гонсалес
71'
65'
Желтая карточка
В. Лагвардия
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Касорла
61'
54'
ГОЛ! 0:1!
Г. Марипан
Пас отдал
Джони
40'
Желтая карточка
Джони
30'
Желтая карточка
Х. Кальери
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
24
Джони
ЛВ
14
Такаши Инуи
ЛВ
19
Ману Гарсия
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
17
Борха
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Вильярреал
1
Андрес
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
14
Мигелон
ПЗ
8
Пабло Форнальс
АП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
18
Бурги
ЛВ
17
Томас Пина
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
3-2-3-2
1
Асенхо
27
Гонсалес
26
Мори
4
Руис
23
Педраса
2
Гаспар
10
Иборра
8
Морланес
8
Касорла
70
Бакка
9
Экамби
4-2-2-2
1
Пачеко
5
Лагвардия
3
Марипан
2
Вигарай
5
Дуарте
19
Гарсия
5
Брашанац
24
Джони
14
Инуи
9
Кальери
17
Борха
Остались в запасе
Вильярреал
Алавес
14
Мигелон
ПЗ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
1
Андрес
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
8
Пабло Форнальс
АП
7
Жерар Морено
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
3
Адриан Марин
ЛЗ
1
Антонио Сивера
ВР
19
Родриго Эли
ЦЗ
17
Томас Пина
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
18
Бурги
ЛВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
14
Мигелон
ПЗ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
1
Андрес
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
8
Пабло Форнальс
АП
7
Жерар Морено
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Остались в запасе
3
Адриан Марин
ЛЗ
1
Антонио Сивера
ВР
19
Родриго Эли
ЦЗ
17
Томас Пина
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
18
Бурги
ЛВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Вильярреал - Алавес
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Информация о матче
Стадион:
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