Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Али Ясар - статистика

Завершил карьеру
8 марта 1995 (31)
#66 | Защитник
180 см | 70 кг
Турция | Бельгия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Истанбулспор
31
1
1
3
1
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 38 тур
Фенербахче
6 : 0
26.05.2024
Истанбулспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбулспор
1 : 3
17.05.2024
Сивасспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 36 тур
Трабзонспор
3 : 0
12.05.2024
Истанбулспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 35 тур
Истанбулспор
0 : 1
04.05.2024
Адана Демирспор
1' - 90'
64'
Турция. Суперлига, 34 тур
Аланьяспор
6 : 0
28.04.2024
Истанбулспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 33 тур
Истанбулспор
1 : 2
20.04.2024
Карагюмрюк
1' - 70'
Турция. Суперлига, 32 тур
Хатайспор
0 : 3
14.04.2024
Истанбулспор
1' - 73'
Турция. Суперлига, 30 тур
Пендикспор
1 : 0
15.03.2024
Истанбулспор
1' - 88'
Турция. Суперлига, 29 тур
Истанбулспор
1 : 2
10.03.2024
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 28 тур
Анкарагюджю
1 : 1
02.03.2024
Истанбулспор
1' - 87'
43'
Турция. Суперлига, 27 тур
Истанбулспор
0 : 2
25.02.2024
Бешикташ
1' - 90'
Турция. Суперлига, 26 тур
Антальяспор
2 : 2
17.02.2024
Истанбулспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 25 тур
Истанбулспор
1 : 3
11.02.2024
Газиантеп
1' - 76'
Турция. Суперлига, 24 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 0
03.02.2024
Истанбулспор
1' - 77'
Турция. Суперлига, 23 тур
Истанбулспор
1 : 1
29.01.2024
Самсунспор
1' - 88'
Турция. Суперлига, 22 тур
Галатасарай
3 : 1
25.01.2024
Истанбулспор
1' - 90'
28'
Турция. Суперлига, 21 тур
Кайсериспор
0 : 1
22.01.2024
Истанбулспор
1' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 20 тур
Истанбулспор
0 : 0
14.01.2024
Коньяспор
90' - 90'
Турция. Суперлига, 16 тур
Адана Демирспор
2 : 2
10.01.2024
Истанбулспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 19 тур
Истанбулспор
1 : 5
07.01.2024
Фенербахче
1' - 52'
Турция. Суперлига, 18 тур
Сивасспор
1 : 0
23.12.2023
Истанбулспор
1' - 46'
Турция. Суперлига, 17 тур
Истанбулспор
0 : 3
19.12.2023
Трабзонспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 15 тур
Истанбулспор
0 : 1
10.12.2023
Аланьяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 14 тур
Карагюмрюк
3 : 0
01.12.2023
Истанбулспор
1' - 77'
Турция. Суперлига, 13 тур
Истанбулспор
2 : 1
25.11.2023
Хатайспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 12 тур
Ризеспор
1 : 0
12.11.2023
Истанбулспор
1' - 87'
Турция. Суперлига, 4 тур
Самсунспор
2 : 1
08.11.2023
Истанбулспор
Был в запасе
75'
Турция. Суперлига, 11 тур
Истанбулспор
2 : 4
04.11.2023
Пендикспор
1' - 83'
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
3 : 1
27.10.2023
Истанбулспор
62' - 90'
Турция. Суперлига, 9 тур
Истанбулспор
2 : 1
22.10.2023
Анкарагюджю
1' - 90'
Турция. Суперлига, 8 тур
Бешикташ
2 : 0
08.10.2023
Истанбулспор
1' - 89'
Турция. Суперлига, 7 тур
Истанбулспор
1 : 2
30.09.2023
Антальяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 3 тур
Истанбулспор
0 : 1
26.09.2023
Галатасарай
1' - 90'
Турция. Суперлига, 6 тур
Газиантеп
2 : 0
22.09.2023
Истанбулспор
79' - 90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Истанбулспор
0 : 2
17.09.2023
Истанбул Башакшехир
Был в запасе
Турция. Суперлига, 1 тур
Коньяспор
1 : 1
12.08.2023
Истанбулспор
1' - 73'
60'
73'
Главные новости
«Сокол» бесплатно подписал экс-защитника «Спартака»
15:45
Раскрыта полная правда об аренде Мостового из «Зенита» в «Локомотив»
15:31
1
«Зенит» – самая страдающая от судейских ошибок команда РПЛ, а в пользу «Спартака» ошибаются чаще всего
15:05
37
Определена команда РПЛ, в чью пользу чаще всего ошибаются судьи
14:33
5
Сафонов сказал, считает ли себя лучшим вратарем мира
14:00
Бубнов назвал «кукареканием» слова экс-тренера «Спартака» о готовности возглавить «Родину»
13:46
3
Стало известно решение двух клубов РПЛ по Черышеву
13:38
1
Агенты Жедсона оценили вариант с уходом игрока из «Спартака» зимой
13:09
Бубнов: «У Флика такая тики-така, что Гвардиоле и не снилась»
12:43
3
Мостовой поставил оценку «Спартаку» за начало сезона
12:10
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+