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Зе Каштру
Статистика
Зе Каштру - статистика
Завершил карьеру
13 января 1983 (43), Коимбра
#83 | Защитник
183 см | 75 кг
Португалия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2016/2017
Испания. Примера 2015/2016
Испания. Примера 2014/2015
Испания. Примера 2013/2014
Испания. Примера 2012/2013
Испания. Примера 2010/2011
Испания. Кубок 2009/2010
Испания. Примера 2009/2010
Испания. Примера 2008/2009
Кубок УЕФА 2008/2009
Испания. Примера 2007/2008
Кубок УЕФА 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Райо Вальекано
22
2
0
6
1
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 34 тур
Малага
1 : 1
20.04.2016
Райо Вальекано
1' - 42'
Испания. Примера, 33 тур
Райо Вальекано
2 : 1
17.04.2016
Вильярреал
1' - 68'
Испания. Примера, 32 тур
Атлетик
1 : 0
10.04.2016
Райо Вальекано
1' - 90'
52'
Испания. Примера, 30 тур
Гранада
2 : 2
19.03.2016
Райо Вальекано
1' - 90'
87'
78'
Испания. Примера, 29 тур
Райо Вальекано
1 : 1
13.03.2016
Эйбар
1' - 90'
7'
Испания. Примера, 28 тур
Эспаньол
2 : 1
07.03.2016
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Бетис
2 : 2
27.02.2016
Райо Вальекано
1' - 45'
Испания. Примера, 25 тур
Райо Вальекано
2 : 2
21.02.2016
Севилья
1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Райо Вальекано
2 : 0
06.02.2016
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Депортиво
2 : 2
01.02.2016
Райо Вальекано
1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Райо Вальекано
3 : 0
24.01.2016
Сельта
1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Валенсия
2 : 2
17.01.2016
Райо Вальекано
1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Леванте
2 : 1
10.01.2016
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Райо Вальекано
2 : 2
03.01.2016
Реал Сосьедад
1' - 90'
72'
Испания. Примера, 17 тур
Райо Вальекано
0 : 2
30.12.2015
Атлетико
1' - 90'
80'
Испания. Примера, 16 тур
Реал
10 : 2
20.12.2015
Райо Вальекано
1' - 80'
Испания. Примера, 14 тур
Вильярреал
2 : 1
06.12.2015
Райо Вальекано
1' - 90'
60'
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 3
29.11.2015
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
2 : 1
07.11.2015
Гранада
1' - 19'
13'
19'
Испания. Примера, 10 тур
Эйбар
1 : 0
01.11.2015
Райо Вальекано
1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Райо Вальекано
3 : 0
23.10.2015
Эспаньол
1' - 90'
30'
Испания. Примера, 8 тур
Барселона
5 : 2
17.10.2015
Райо Вальекано
1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Райо Вальекано
0 : 2
04.10.2015
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Сельта
3 : 0
29.08.2015
Райо Вальекано
1' - 25'
Испания. Примера, 1 тур
Райо Вальекано
0 : 0
22.08.2015
Валенсия
1' - 90'
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