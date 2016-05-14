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Кани
Статистика
Кани - статистика
Завершил карьеру
3 августа 1981 (45), Сарагоса
#8 | Полузащитник
178 см | 76 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2015/2016
Испания. Кубок 2014/2015
Испания. Примера 2014/2015
Лига Европы 2014/2015
Лига чемпионов 2014/2015
Испания. Примера 2013/2014
Испания. Примера 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Испания. Кубок 2010/2011
Испания. Примера 2010/2011
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Испания. Примера 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Испания. Примера 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Испания. Примера 2007/2008
Кубок УЕФА 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Депортиво
18
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Депортиво
0 : 2
14.05.2016
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Вильярреал
0 : 2
08.05.2016
Депортиво
85' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Депортиво
0 : 2
01.05.2016
Хетафе
61' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Эйбар
1 : 1
23.04.2016
Депортиво
72' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Депортиво
0 : 8
20.04.2016
Барселона
1' - 59'
30'
Испания. Примера, 33 тур
Севилья
1 : 1
17.04.2016
Депортиво
45' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Депортиво
1 : 3
11.04.2016
Лас-Пальмас
1' - 64'
Испания. Примера, 31 тур
Сельта
1 : 1
02.04.2016
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Депортиво
2 : 1
19.03.2016
Леванте
1' - 66'
Испания. Примера, 29 тур
Атлетико
3 : 0
12.03.2016
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Депортиво
2 : 2
14.02.2016
Бетис
1' - 55'
Испания. Примера, 23 тур
Спортинг
1 : 1
07.02.2016
Депортиво
1' - 70'
Испания. Примера, 22 тур
Депортиво
2 : 2
01.02.2016
Райо Вальекано
1' - 73'
Испания. Примера, 21 тур
Депортиво
1 : 1
24.01.2016
Валенсия
1' - 68'
Испания. Примера, 20 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
17.01.2016
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Барселона
2 : 2
12.12.2015
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
1 : 1
06.12.2015
Севилья
1' - 60'
10'
Испания. Примера, 13 тур
Лас-Пальмас
0 : 2
29.11.2015
Депортиво
1' - 69'
Испания. Примера, 12 тур
Депортиво
2 : 0
22.11.2015
Сельта
1' - 68'
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
1 : 1
07.11.2015
Депортиво
88' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 0
24.10.2015
Депортиво
73' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Депортиво
2 : 2
18.10.2015
Атлетик
1' - 61'
Испания. Примера, 7 тур
Гранада
1 : 1
03.10.2015
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Депортиво
3 : 0
27.09.2015
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Депортиво
0 : 0
22.08.2015
Реал Сосьедад
1' - 63'
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