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Лукас Орбан
Статистика
Лукас Орбан - статистика
Завершил карьеру
3 февраля 1989 (37), Буэнос-Айрес
#6 | Защитник
184 см | 76 кг
Аргентина | Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2016/2017
Италия. Серия А 2016/2017
Испания. Примера 2015/2016
Лига чемпионов 2015/2016
Испания. Примера 2014/2015
Лига Европы 2013/2014
Франция. Лига 1 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дженоа
11
0
0
4
1
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 34 тур
Дженоа
1 : 2
30.04.2017
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Ювентус
4 : 0
23.04.2017
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Дженоа
2 : 2
15.04.2017
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Удинезе
3 : 0
09.04.2017
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Дженоа
0 : 5
02.04.2017
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Милан
1 : 0
18.03.2017
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Пескара
5 : 0
19.02.2017
Дженоа
1' - 90'
5'
Италия. Серия А, 24 тур
Наполи
2 : 0
10.02.2017
Дженоа
19' - 90'
67'
Италия. Серия А, 23 тур
Дженоа
0 : 1
05.02.2017
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Фиорентина
3 : 3
29.01.2017
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Дженоа
2 : 2
22.01.2017
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Кальяри
4 : 1
15.01.2017
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Дженоа
0 : 1
08.01.2017
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Торино
1 : 0
22.12.2016
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Дженоа
3 : 4
18.12.2016
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Дженоа
1 : 0
15.12.2016
Фиорентина
83' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Лацио
3 : 1
20.11.2016
Дженоа
1' - 90'
90'
Италия. Серия А, 12 тур
Дженоа
1 : 1
06.11.2016
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Аталанта
3 : 0
30.10.2016
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Дженоа
3 : 0
25.10.2016
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Сампдория
2 : 1
22.10.2016
Дженоа
1' - 60'
56'
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
0 : 0
16.10.2016
Эмполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
0 : 1
02.10.2016
Дженоа
86' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Дженоа
0 : 0
21.09.2016
Наполи
1' - 90'
32'
Италия. Серия А, 4 тур
Сассуоло
2 : 0
18.09.2016
Дженоа
1' - 90'
76'
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