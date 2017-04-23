Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Дженоа
Ювентус - Дженоа: обзор матча 23 апреля 2017
Ювентус
23.04.2017, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 33 тур
4 : 0
Завершен
Дженоа
17'
Э. Муньос (АГ)
19'
П. Дибала
41'
М. Манджукич
64'
Л. Бонуччи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Дженоа
87'
Замена
О. Хильемарк
️️️️
Д. Лазович
Замена
Р. Мандрагора
️️️️
К. Маркизио
86'
Замена
С. Стураро
️️️️
М. Манджукич
82'
Замена
Т. Ринкон
️️️️
С. Хедира
69'
67'
Замена
Д. Бираски
️️️️
Н. Бурдиссо
ГОЛ! 4:0!
Л. Бонуччи
64'
48'
Замена
А. Бегетто
️️️️
Д. Лаксальт
ГОЛ! 3:0!
М. Манджукич
41'
34'
Желтая карточка
Н. Бурдиссо
ГОЛ! 2:0!
П. Дибала
19'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Э. Муньос
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
33
Нето
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
2
Штефан Лихтштайнер
ПП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Дженоа
16
Эудженио Ламанна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
88
Дарко Лазович
ПП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Ювентус
25
Эмиль Аудеро
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
45
Роландо Мандрагора
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
Дженоа
58
Диего Фаччоли
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
6
Лукас Орбан
ЛЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
33
Андреа Бегетто
ЦП
44
Никола Нинкович
АП
21
Горан Пандев
ЦФ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
3-4-3
33
Нето
19
Бонуччи
4
Бенатиа
15
Барцальи
27
Асамоа
10
Маркизио
28
Хедира
2
Лихтштайнер
21
Дибала
9
Манджукич
9
Игуаин
4-4-2
16
Ламанна
8
Бурдиссо
19
Джентилетти
6
Муньос
93
Лаксальт
88
Лазович
44
Велозу
32
Катальди
10
Нтчам
18
Симеоне
17
Палладино
10
Маркизио
45
Мандрагора
45
Мандрагора
10
Маркизио
9
Манджукич
27
Стураро
27
Стураро
9
Манджукич
28
Хедира
8
Ринкон
8
Ринкон
28
Хедира
8
Бурдиссо
4
Бираски
4
Бираски
8
Бурдиссо
88
Лазович
7
Хильемарк
7
Хильемарк
88
Лазович
93
Лаксальт
33
Бегетто
33
Бегетто
93
Лаксальт
Остались в запасе
Ювентус
Дженоа
7
Хуан Куадрадо
ПП
25
Эмиль Аудеро
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
58
Диего Фаччоли
ВР
44
Никола Нинкович
АП
38
Лукаш Зима
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
6
Лукас Орбан
ЛЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Остались в запасе
7
Хуан Куадрадо
ПП
25
Эмиль Аудеро
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
Остались в запасе
58
Диего Фаччоли
ВР
44
Никола Нинкович
АП
38
Лукаш Зима
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
6
Лукас Орбан
ЛЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Статистика матча Ювентус - Дженоа
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
Новости команд
Все
Ювентус
Дженоа
Почеттино хочет усилить «Манчестер Юнайтед» игроком сборной США
17 ноября
Реакция Агкацева на интерес «Ювентуса»
16 ноября
1
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
14 ноября
Зидан назвал топ-клуб, который он готов возглавить в будущем
12 ноября
1
Агент Агкацева отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
12 ноября
Почеттино хочет усилить «Манчестер Юнайтед» игроком сборной США
17 ноября
Реакция Агкацева на интерес «Ювентуса»
16 ноября
1
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
14 ноября
Зидан назвал топ-клуб, который он готов возглавить в будущем
12 ноября
1
Агент Агкацева отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
12 ноября
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лечче» и «Дженоа» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Спаллетти извинился за игру «Ювентуса» после поражения от «Дженоа»
29 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+