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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Дженоа
Торино - Дженоа: обзор матча 22 декабря 2016
Торино
22.12.2016, четверг, 22:45
Италия. Серия А, 18 тур
1 : 0
Завершен
Дженоа
49'
А. Белотти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Дженоа
Замена
Л. Бойе
️️️️
Я. Фальке
90'
88'
Замена
П. Пеллегри
️️️️
Т. Ринкон
85'
Желтая карточка
Н. Бурдиссо
Замена
А. Аква
️️️️
М. Бенасси
84'
74'
Замена
Г. Пандев
️️️️
Н. Нинкович
Замена
Д. Базелли
️️️️
Ж. Оби
74'
72'
Желтая карточка
Н. Нинкович
71'
Желтая карточка
А. Иццо
Желтая карточка
А. Белотти
66'
52'
Замена
С. Гакпе
️️️️
Л. Окампос
ГОЛ! 1:0!
А. Белотти
Пас отдал
А. Льяич
49'
Желтая карточка
Л. Кастан
44'
16'
Желтая карточка
Э. Муньос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
1
Джо Харт
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
22
Адем Льяич
АП
24
Марко Бенасси
ПП
44
Яго Фальке
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Дженоа
16
Эудженио Ламанна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
8
Томас Ринкон
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
44
Никола Нинкович
АП
88
Дарко Лазович
ПП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Торино
90
Томмазо Куккьетти
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Самуэль Густафсон
ЦП
16
Саша Лукич
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Дженоа
58
Диего Фаччоли
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
28
Давиде Бривио
ЛЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
88
Эденилсон
ЦП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
6
Серж Гакпе
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
4-3-2-1
1
Харт
3
Баррека
25
Кастан
13
Россеттини
77
Дзаппакоста
10
Оби
16
Вальдифиори
24
Бенасси
22
Льяич
44
Фальке
11
Белотти
4-3-2-1
16
Ламанна
8
Бурдиссо
6
Муньос
4
Иццо
93
Лаксальт
88
Лазович
5
Кофи
8
Ринкон
44
Нинкович
7
Окампос
18
Симеоне
24
Бенасси
18
Аква
18
Аква
24
Бенасси
10
Оби
33
Базелли
33
Базелли
10
Оби
44
Фальке
15
Бойе
15
Бойе
44
Фальке
8
Ринкон
9
Пеллегри
9
Пеллегри
8
Ринкон
7
Окампос
6
Гакпе
6
Гакпе
7
Окампос
44
Нинкович
21
Пандев
21
Пандев
44
Нинкович
Остались в запасе
Торино
Дженоа
90
Томмазо Куккьетти
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Самуэль Густафсон
ЦП
16
Саша Лукич
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
58
Диего Фаччоли
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
28
Давиде Бривио
ЛЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
88
Эденилсон
ЦП
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
90
Томмазо Куккьетти
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Самуэль Густафсон
ЦП
16
Саша Лукич
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Остались в запасе
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
58
Диего Фаччоли
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
28
Давиде Бривио
ЛЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
88
Эденилсон
ЦП
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Торино - Дженоа
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Фабио Мареска
(Неаполь)
Стадион:
Стадио Олимпико
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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