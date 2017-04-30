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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Кьево
Дженоа - Кьево: обзор матча 30 апреля 2017
Дженоа
30.04.2017, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 34 тур
1 : 2
Завершен
Кьево
43'
Г. Пандев
60'
С. Бастьен
70'
В. Бирса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Кьево
90'
+1
Вторая желтая
Ф. Депаоли
Замена
Н. Нинкович
️️️️
Г. Пандев
87'
Замена
П. Пеллегри
️️️️
Э. Муньос
87'
Желтая карточка
Д. Лаксальт
83'
82'
Замена
Д. Де Гузман
️️️️
В. Бирса
78'
Желтая карточка
Ф. Депаоли
Замена
О. Хильемарк
️️️️
Д. Лазович
77'
70'
ГОЛ! 1:2!
В. Бирса
Пас отдал
М. Гобби
68'
Желтая карточка
М. Гобби
68'
Желтая карточка
И. Радованович
66'
Замена
С. Пеллисьер
️️️️
Р. Инглесе
60'
ГОЛ! 1:1!
С. Бастьен
Пас отдал
Л. Кастро
ГОЛ! 1:0!
Г. Пандев
Пас отдал
Д. Лаксальт
43'
Пенальти не реализован!
Д. Симеоне
36'
19'
Замена
Н. Сполли
️️️️
Д. Дайнелли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
16
Эудженио Ламанна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
30
Лука Ригони
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
88
Дарко Лазович
ПП
21
Горан Пандев
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
22
Мариано Иско
ПП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Дженоа
58
Диего Фаччоли
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
28
Давиде Бривио
ЛЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
23
Леонардо Морозини
ЦП
33
Андреа Бегетто
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
44
Никола Нинкович
АП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Кьево
32
Вальтер Брессан
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
57
Микеле Трояни
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
13
Софьян Кийин
ЦП
6
Серж Гакпе
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
4-3-3
16
Ламанна
93
Лаксальт
19
Джентилетти
6
Муньос
8
Бурдиссо
30
Ригони
44
Велозу
88
Лазович
18
Симеоне
17
Палладино
21
Пандев
4-1-4-1
70
Соррентино
23
Депаоли
3
Дайнелли
18
Гобби
12
Цесар
16
Радованович
22
Иско
19
Кастро
23
Бирса
22
Бастьен
45
Инглесе
21
Пандев
44
Нинкович
44
Нинкович
21
Пандев
88
Лазович
7
Хильемарк
7
Хильемарк
88
Лазович
6
Муньос
9
Пеллегри
9
Пеллегри
6
Муньос
3
Дайнелли
2
Сполли
2
Сполли
3
Дайнелли
23
Бирса
18
Де Гузман
18
Де Гузман
23
Бирса
45
Инглесе
31
Пеллисьер
31
Пеллисьер
45
Инглесе
Остались в запасе
Дженоа
Кьево
58
Диего Фаччоли
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
28
Давиде Бривио
ЛЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
23
Леонардо Морозини
ЦП
33
Андреа Бегетто
ЦП
Главный тренер
Иван Юрич
57
Микеле Трояни
ЦП
32
Вальтер Брессан
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
13
Софьян Кийин
ЦП
6
Серж Гакпе
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Остались в запасе
58
Диего Фаччоли
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
28
Давиде Бривио
ЛЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
23
Леонардо Морозини
ЦП
33
Андреа Бегетто
ЦП
Остались в запасе
57
Микеле Трояни
ЦП
32
Вальтер Брессан
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
13
Софьян Кийин
ЦП
6
Серж Гакпе
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Роландо Маран
Статистика матча Дженоа - Кьево
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Лука Пайретто
(Турин)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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