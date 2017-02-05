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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Сассуоло
Дженоа - Сассуоло: обзор матча 05 февраля 2017
Дженоа
05.02.2017, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 23 тур
0 : 1
Завершен
Сассуоло
26'
Л. Пеллегрини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Сассуоло
85'
Замена
Л. Маццителли
️️️️
Л. Пеллегрини
Замена
М. Пинилья
️️️️
Эденилсон
84'
78'
Замена
Ф. Риччи
️️️️
А. Матри
Замена
О. Нтчам
️️️️
О. Хильемарк
72'
72'
Замена
М. Политано
️️️️
Д. Берарди
Замена
А. Таарабт
️️️️
Г. Пандев
68'
Желтая карточка
А. Иццо
59'
Желтая карточка
Д. Катальди
47'
33'
Желтая карточка
А. Аквилани
26'
ГОЛ! 0:1!
Л. Пеллегрини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
16
Эудженио Ламанна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
88
Эденилсон
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
20
Альберто Аквилани
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
94
Доменико Берарди
ПВ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Дженоа
34
Рубиньо
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
49
Адель Таарабт
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
23
Леонардо Морозини
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
Сассуоло
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
4-3-3
16
Ламанна
93
Лаксальт
19
Джентилетти
4
Иццо
8
Бурдиссо
88
Эденилсон
32
Катальди
7
Хильемарк
21
Пандев
18
Симеоне
17
Палладино
4-2-3-1
47
Консильи
13
Пелузо
5
Летшерт
15
Ачерби
23
Гаццола
20
Аквилани
32
Дункан
94
Берарди
7
Пеллегрини
32
Рагуса
21
Матри
21
Пандев
49
Таарабт
49
Таарабт
21
Пандев
7
Хильемарк
10
Нтчам
10
Нтчам
7
Хильемарк
88
Эденилсон
51
Пинилья
51
Пинилья
88
Эденилсон
21
Матри
11
Риччи
11
Риччи
21
Матри
7
Пеллегрини
36
Маццителли
36
Маццителли
7
Пеллегрини
94
Берарди
21
Политано
21
Политано
94
Берарди
Остались в запасе
Дженоа
Сассуоло
34
Рубиньо
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
30
Лука Ригони
ЦП
23
Леонардо Морозини
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
34
Рубиньо
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
30
Лука Ригони
ЦП
23
Леонардо Морозини
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
Остались в запасе
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Дженоа - Сассуоло
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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