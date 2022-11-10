|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ионикос
|9
|0
|0
|1
|2
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|46' -90'
|ПАОК (Салоники)
|6:0
|Ионикос (Никея)
|19.02.2023
|Был в запасе
|Панетоликос (Агринио)
|1:0
|Ионикос (Никея)
|04.02.2023
|Был в запасе
|Ионикос (Никея)
|1:0
|Арис (Салоники)
|30.01.2023
|90' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:2
|Ионикос (Никея)
|22.01.2023
|Был в запасе
|Ионикос (Никея)
|1:2
|АЕК (Афины)
|08.01.2023
|1' -2'
|Атромитос (Перистери)
|2:0
|Ионикос (Никея)
|2'
|28.12.2022
|1' -73'
|Левадиакос (Левадия)
|1:0
|Ионикос (Никея)
|45' 73'
|21.12.2022
|1' -90'
|Ионикос (Никея)
|1:1
|Панатинаикос (Афины)
|14.11.2022
|1' -90'
|Астерас (Триполис)
|1:0
|Ионикос (Никея)
|48'
|10.11.2022
|84' -90'
|Ионикос (Никея)
|0:3
|ПАОК (Салоники)
|05.11.2022
|Был в запасе
|ОФИ (Ираклион)
|0:2
|Ионикос (Никея)
|29.10.2022
|Был в запасе
|Ионикос (Никея)
|1:1
|Панетоликос (Агринио)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Ионикос (Никея)
|2:2
|ПАС (Яннина)
|15.10.2022
|52' -78'
|Арис (Салоники)
|2:1
|Ионикос (Никея)
|08.10.2022
|Был в запасе
|Ионикос (Никея)
|1:1
|ПАС Ламия (Ламия)
|03.10.2022
|1' -46'
|АЕК (Афины)
|4:1
|Ионикос (Никея)