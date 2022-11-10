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    Раман Чибса - статистика

    #13 | Полузащитник
    Имя Раман
    Фамилия Чибса
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 марта 1993 (30 лет)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ионикос 9 0 0 1 2
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 46' -90' ПАОК (Салоники) 6:0 Ионикос (Никея)
    19.02.2023 Был в запасе Панетоликос (Агринио) 1:0 Ионикос (Никея)
    04.02.2023 Был в запасе Ионикос (Никея) 1:0 Арис (Салоники)
    30.01.2023 90' -90' ПАС Ламия (Ламия) 0:2 Ионикос (Никея)
    22.01.2023 Был в запасе Ионикос (Никея) 1:2 АЕК (Афины)
    08.01.2023 1' -2' Атромитос (Перистери) 2:0 Ионикос (Никея)
    2'
    28.12.2022 1' -73' Левадиакос (Левадия) 1:0 Ионикос (Никея)
    45' 73'
    21.12.2022 1' -90' Ионикос (Никея) 1:1 Панатинаикос (Афины)
    14.11.2022 1' -90' Астерас (Триполис) 1:0 Ионикос (Никея)
    48'
    10.11.2022 84' -90' Ионикос (Никея) 0:3 ПАОК (Салоники)
    05.11.2022 Был в запасе ОФИ (Ираклион) 0:2 Ионикос (Никея)
    29.10.2022 Был в запасе Ионикос (Никея) 1:1 Панетоликос (Агринио)
    23.10.2022 Был в запасе Ионикос (Никея) 2:2 ПАС (Яннина)
    15.10.2022 52' -78' Арис (Салоники) 2:1 Ионикос (Никея)
    08.10.2022 Был в запасе Ионикос (Никея) 1:1 ПАС Ламия (Ламия)
    03.10.2022 1' -46' АЕК (Афины) 4:1 Ионикос (Никея)
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