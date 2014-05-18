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Умберто Осорио
Статистика
Умберто Осорио - статистика
Завершил карьеру
24 июня 1988 (38)
#12 | Нападающий
178 см
Колумбия
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вальядолид
16
4
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Вальядолид
0 : 1
18.05.2014
Гранада
53' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Бетис
4 : 3
11.05.2014
Вальядолид
65' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Вальядолид
1 : 1
07.05.2014
Реал
74' - 90'
85'
Испания. Примера, 36 тур
Вальядолид
1 : 0
03.05.2014
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Сельта
4 : 1
28.04.2014
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Осасуна
0 : 0
11.04.2014
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Вальядолид
0 : 0
06.04.2014
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Вальядолид
1 : 0
30.03.2014
Альмерия
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Вальядолид
1 : 0
08.03.2014
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Малага
1 : 1
01.03.2014
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Вальядолид
1 : 1
21.02.2014
Леванте
1' - 83'
Испания. Примера, 24 тур
Атлетико
3 : 0
15.02.2014
Вальядолид
42' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Вальядолид
2 : 2
09.02.2014
Эльче
69' - 90'
71, 78'
Испания. Примера, 18 тур
Вальядолид
0 : 0
04.01.2014
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Вальядолид
3 : 0
17.12.2013
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Реал
4 : 0
30.11.2013
Вальядолид
85' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
22.11.2013
Осасуна
56' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Валенсия
2 : 2
10.11.2013
Вальядолид
82' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Альмерия
1 : 0
02.11.2013
Вальядолид
80' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Барселона
4 : 1
05.10.2013
Вальядолид
61' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Вальядолид
2 : 2
27.09.2013
Малага
1' - 90'
64'
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
1 : 1
24.09.2013
Вальядолид
1' - 57'
Испания. Примера, 5 тур
Вальядолид
0 : 2
21.09.2013
Атлетико
57' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Эльче
0 : 0
16.09.2013
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Вальядолид
1 : 0
31.08.2013
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Вильярреал
2 : 1
25.08.2013
Вальядолид
75' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Вальядолид
1 : 2
17.08.2013
Атлетик
76' - 90'
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