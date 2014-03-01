|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вальядолид
|16
|4
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.05.2014
|53' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:1
|Гранада (Гранада)
|11.05.2014
|65' -90'
|Бетис (Севилья)
|4:3
|Вальядолид (Вальядолид)
|07.05.2014
|74' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:1
|Реал (Мадрид)
|85'
|03.05.2014
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:0
|Эспаньол (Барселона)
|28.04.2014
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|4:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|11.04.2014
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|0:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|06.04.2014
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:0
|Валенсия (Валенсия)
|30.03.2014
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:0
|Альмерия (Альмерия)
|08.03.2014
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:0
|Барселона (Барселона)
|01.03.2014
|Был в запасе
|Малага (Малага)
|1:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|21.02.2014
|1' -83'
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:1
|Леванте (Валенсия)
|15.02.2014
|42' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|3:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|09.02.2014
|69' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|2:2
|Эльче (Эльче)
|71' 78'
|04.01.2014
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:0
|Бетис (Севилья)
|17.12.2013
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|3:0
|Сельта (Виго)
|30.11.2013
|85' -90'
|Реал (Мадрид)
|4:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|22.11.2013
|56' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:1
|Осасуна (Памплона)
|10.11.2013
|82' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|2:2
|Вальядолид (Вальядолид)
|02.11.2013
|80' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|1:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|05.10.2013
|61' -90'
|Барселона (Барселона)
|4:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|27.09.2013
|1' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|2:2
|Малага (Малага)
|64'
|24.09.2013
|1' -57'
|Леванте (Валенсия)
|1:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|21.09.2013
|57' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:2
|Атлетико (Мадрид)
|16.09.2013
|Был в запасе
|Эльче (Эльче)
|0:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|31.08.2013
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:0
|Хетафе (Хетафе)
|25.08.2013
|75' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|2:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|17.08.2013
|76' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:2
|Атлетик (Бильбао)