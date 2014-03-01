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    Умберто Осорио - статистика

    #12 | Нападающий
    Имя Умберто
    Фамилия Осорио
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 24 июня 1988 (34 года)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вальядолид 16 4 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.05.2014 53' -90' Вальядолид (Вальядолид) 0:1 Гранада (Гранада)
    11.05.2014 65' -90' Бетис (Севилья) 4:3 Вальядолид (Вальядолид)
    07.05.2014 74' -90' Вальядолид (Вальядолид) 1:1 Реал (Мадрид)
    85'
    03.05.2014 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 1:0 Эспаньол (Барселона)
    28.04.2014 Был в запасе Сельта (Виго) 4:1 Вальядолид (Вальядолид)
    11.04.2014 Был в запасе Осасуна (Памплона) 0:0 Вальядолид (Вальядолид)
    06.04.2014 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 0:0 Валенсия (Валенсия)
    30.03.2014 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 1:0 Альмерия (Альмерия)
    08.03.2014 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 1:0 Барселона (Барселона)
    01.03.2014 Был в запасе Малага (Малага) 1:1 Вальядолид (Вальядолид)
    21.02.2014 1' -83' Вальядолид (Вальядолид) 1:1 Леванте (Валенсия)
    15.02.2014 42' -90' Атлетико (Мадрид) 3:0 Вальядолид (Вальядолид)
    09.02.2014 69' -90' Вальядолид (Вальядолид) 2:2 Эльче (Эльче)
    71' 78'
    04.01.2014 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 0:0 Бетис (Севилья)
    17.12.2013 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 3:0 Сельта (Виго)
    30.11.2013 85' -90' Реал (Мадрид) 4:0 Вальядолид (Вальядолид)
    22.11.2013 56' -90' Вальядолид (Вальядолид) 0:1 Осасуна (Памплона)
    10.11.2013 82' -90' Валенсия (Валенсия) 2:2 Вальядолид (Вальядолид)
    02.11.2013 80' -90' Альмерия (Альмерия) 1:0 Вальядолид (Вальядолид)
    05.10.2013 61' -90' Барселона (Барселона) 4:1 Вальядолид (Вальядолид)
    27.09.2013 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 2:2 Малага (Малага)
    64'
    24.09.2013 1' -57' Леванте (Валенсия) 1:1 Вальядолид (Вальядолид)
    21.09.2013 57' -90' Вальядолид (Вальядолид) 0:2 Атлетико (Мадрид)
    16.09.2013 Был в запасе Эльче (Эльче) 0:0 Вальядолид (Вальядолид)
    31.08.2013 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 1:0 Хетафе (Хетафе)
    25.08.2013 75' -90' Вильярреал (Вильярреал) 2:1 Вальядолид (Вальядолид)
    17.08.2013 76' -90' Вальядолид (Вальядолид) 1:2 Атлетик (Бильбао)
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