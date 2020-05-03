Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кевин Крац - статистика

Завершил карьеру
21 января 1987 (39)
#23 | Полузащитник
173 см
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Айнтрахт
14
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 33 тур
Айнтрахт
0 : 1
03.05.2014
Аугсбург
1' - 66'
36'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Герта
2 : 0
26.04.2014
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Айнтрахт
0 : 2
19.04.2014
Бавария
1' - 73'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Фрайбург
2 : 0
12.04.2014
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Байер
1 : 1
29.03.2014
Айнтрахт
56' - 90'
73'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Айнтрахт
3 : 1
25.03.2014
Майнц
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Шальке-04
3 : 1
22.03.2014
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Айнтрахт
1 : 1
01.03.2014
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Нюрнберг
2 : 1
22.02.2014
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Айнтрахт
3 : 0
08.02.2014
Айнтрахт
1' - 86'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Айнтрахт
1 : 2
31.01.2014
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Вердер
0 : 0
26.01.2014
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Аугсбург
4 : 1
14.12.2013
Айнтрахт
1' - 64'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Айнтрахт
0 : 2
08.12.2013
Герта
1' - 71'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Бавария
2 : 0
30.11.2013
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
0 : 1
23.11.2013
Фрайбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
1 : 0
02.11.2013
Байер
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Майнц
2 : 0
26.10.2013
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 3
19.10.2013
Шальке-04
79' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
0 : 2
05.10.2013
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Айнтрахт
0 : 4
29.09.2013
Штутгарт
1' - 79'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
4 : 1
20.09.2013
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Айнтрахт
0 : 2
25.08.2013
Айнтрахт
1' - 90'
56'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Боруссия Д
2 : 1
18.08.2013
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Айнтрахт
0 : 1
10.08.2013
Вердер
1' - 84'
Главные новости
Семшов определил 2 игроков «Зенита», которые разочаровали его в первой части сезона
08:47
Аршавин назвал себя питерским колхозником с трущоб
08:30
2
Ву сравнил уровень «Спартака» и его бывшего клуба из Лиги 1
08:15
Fan ID в Кубке России, первая потеря сборной, чемпион РПЛ приостановил карьеру и другие новости
02:00
ВидеоМостовой рассказал о самом громком скандале в карьере
01:41
3
«Бавария» нацелилась на самого дорогого игрока мира
01:31
«Акрон» отказался от экс-футболиста «Манчестер Юнайтед»
01:23
1
Рейндерс – о переходе в саудовский клуб: «Если я смогу обеспечить своих внуков, то почему бы и нет?»
01:11
Пиняеву вынесли жесткий вердикт: «Затух и деградировал»
00:33
ВидеоПомощник Симеоне – Рюдигеру: «Ты у меня отсосешь!»
00:20
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+