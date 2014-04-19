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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Бавария
Айнтрахт - Бавария: обзор матча 19 апреля 2014
Айнтрахт
19.04.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
0 : 2
Завершен
Бавария
75'
К. Писарро
86'
М. Манджукич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Бавария
89'
Желтая карточка
Б. Швайнштайгер
88'
Замена
М. Вайзер
️️️️
Ф. Лам
86'
ГОЛ! 0:2!
М. Манджукич
Пас отдал
Л. Редер
Замена
О. Адеми
️️️️
Д. Круппке
83'
Желтая карточка
М. Хенн
77'
75'
ГОЛ! 0:1!
К. Писарро
Пас отдал
М. Гетце
73'
Замена
М. Манджукич
️️️️
А. Роббен
73'
Замена
Т. Мюллер
️️️️
Ф. Рибери
Замена
М. Пфицнер
️️️️
К. Крац
73'
Замена
М. Калиджиури
️️️️
Я. Хохшайд
72'
Желтая карточка
Я. Хохшайд
55'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
26
Даниэль Давари
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
4
Матиас Хенн
ЦЗ
14
Кен Райхель
ЦЗ
8
Дениз Доган
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
10
Мирко Боланд
ЛП
11
Ян Хохшайд
ЦП
23
Кевин Крац
ПП
32
Деннис Круппке
ЦФ
7
Хавард Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Бавария
1
Лукас Редер
ВР
4
Данте
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
88
Хави Мартинес
ОП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
27
Марио Гетце
АП
10
Арьен Роббен
ПП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Айнтрахт
35
Беньямин Латер
ВР
12
Йонас Эрвиг-Дрюппел
ЦП
31
Марк Пфицнер
ЦП
33
Марко Калиджиури
ЦП
9
Орхан Адеми
ЦФ
Бавария
22
Райф Хусич
ВР
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
9
Марио Манджукич
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
3-2-3-2
26
Давари
4
Хенн
14
Райхель
8
Доган
30
Тайеркауф
3
Эльабделлауи
10
Боланд
11
Хохшайд
23
Крац
7
Нильсен
32
Круппке
3-1-4-1-1
1
Редер
21
Лам
17
Боатенг
4
Данте
88
Мартинес
10
Роббен
31
Швайнштайгер
23
Хейбьерг
7
Рибери
27
Гетце
14
Писарро
23
Крац
31
Пфицнер
31
Пфицнер
23
Крац
11
Хохшайд
33
Калиджиури
33
Калиджиури
11
Хохшайд
32
Круппке
9
Адеми
9
Адеми
32
Круппке
21
Лам
8
Вайзер
8
Вайзер
21
Лам
10
Роббен
9
Манджукич
9
Манджукич
10
Роббен
7
Рибери
13
Мюллер
13
Мюллер
7
Рибери
Остались в запасе
Айнтрахт
Бавария
12
Йонас Эрвиг-Дрюппел
ЦП
35
Беньямин Латер
ВР
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
22
Райф Хусич
ВР
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
12
Йонас Эрвиг-Дрюппел
ЦП
35
Беньямин Латер
ВР
Остались в запасе
22
Райф Хусич
ВР
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Айнтрахт - Бавария
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
0 : 0
06.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Айнтрахт
1 : 0
09.10.2026
Хольштайн
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Айнтрахт-Стадион
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