Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Глеб Рассадкин - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Глеб
    Отчество Андреевич
    Фамилия Рассадкин
    Команда Витебск
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 5 апреля 1995 (27 лет)
    Стоимость:
    € 125
    тыс
    Статистика по турнирам
    • Читайте нас: 
    11