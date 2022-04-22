Глеб Рассадкин - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Глеб
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Рассадкин
|Команда
|Витебск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 апреля 1995 (27 лет)
Стоимость:
€ 125
тыс
|Имя
|Глеб
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Рассадкин
|Команда
|Витебск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 апреля 1995 (27 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Витебск
|9
|1
|0
|1
|0
|Арсенал
|2
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|65' -90'
|Арсенал (Дзержинск)
|0:2
|БАТЭ (Борисов)
|06.11.2022
|75' -90'
|Днепр (Могилев)
|0:1
|Арсенал (Дзержинск)
|03.07.2022
|88' -90'
|Витебск (Витебск)
|0:1
|Динамо-Брест (Брест)
|25.06.2022
|1' -57'
|Слуцк (Слуцк)
|0:2
|Витебск (Витебск)
|17.06.2022
|1' -75'
|Витебск (Витебск)
|0:1
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|28.05.2022
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|2:0
|Витебск (Витебск)
|8'
|13.05.2022
|1' -83'
|Витебск (Витебск)
|1:1
|Гомель (Гомель)
|08.05.2022
|1' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|2:1
|Витебск (Витебск)
|26'
|02.05.2022
|63' -90'
|Витебск (Витебск)
|2:1
|Днепр (Могилев)
|22.04.2022
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|2:2
|Витебск (Витебск)
|03.04.2022
|Был в запасе
|Витебск (Витебск)
|1:1
|Минск (Минск)
|19.03.2022
|1' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|3:1
|Витебск (Витебск)