Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Глеб Рассадкин - статистика

Завершил карьеру
5 апреля 1995 (31)
#88 | Нападающий
Беларусь
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сморгонь
12
3
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Сморгонь
3 : 1
26.11.2023
Динамо-Брест
1' - 90'
64, 86'
51'
64'
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Динамо Мн
7 : 0
11.11.2023
Сморгонь
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Сморгонь
0 : 0
05.11.2023
Минск
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
СКА-1938
2 : 4
27.10.2023
Сморгонь
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 23 тур
Сморгонь
1 : 3
01.10.2023
Неман
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 22 тур
Нафтан
3 : 0
24.09.2023
Сморгонь
87' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 20 тур
Слуцк
3 : 3
03.09.2023
Сморгонь
1' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 18 тур
Ислочь
1 : 0
19.08.2023
Сморгонь
1' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 14 тур
Динамо-Брест
2 : 1
02.07.2023
Сморгонь
1' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 13 тур
Сморгонь
3 : 1
25.06.2023
Динамо Мн
1' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 12 тур
Минск
2 : 1
10.06.2023
Сморгонь
1' - 90'
85'
Белоруссия. Высшая лига, 9 тур
Сморгонь
1 : 3
21.05.2023
Шахтер
81' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
БАТЭ
2 : 0
29.04.2023
Сморгонь
1' - 90'
86'
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Сморгонь
3 : 2
21.04.2023
Слуцк
1' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Торпедо-БелАЗ
2 : 1
01.04.2023
Сморгонь
1' - 46'
Главные новости
Fan ID в Кубке России, первая потеря сборной, чемпион РПЛ приостановил карьеру и другие новости
02:00
ВидеоМостовой рассказал о самом громком скандале в карьере
01:41
«Бавария» нацелилась на самого дорогого игрока мира
01:31
«Акрон» отказался от экс-футболиста «Манчестер Юнайтед»
01:23
Рейндерс – о переходе в саудовский клуб: «Если я смогу обеспечить своих внуков, то почему бы и нет?»
01:11
Пиняеву вынесли жесткий вердикт: «Затух и деградировал»
00:33
ВидеоПомощник Симеоне – Рюдигеру: «Ты у меня отсосешь!»
00:20
«Барселона» снова покинет «Камп Ноу»: подробности
Вчера, 23:51
1
Селюк: «Ростов» в глубокой заднице из-за Карпина»
Вчера, 23:23
1
ВидеоТалалаев объяснил две голевые ошибки Латышонка в матче с «Зенитом»
Вчера, 23:16
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+