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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо Мн - Сморгонь
Динамо Мн - Сморгонь: обзор матча 11 ноября 2023
Динамо Мн
11.11.2023, суббота, 17:30
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
7 : 0
Завершен
Сморгонь
1'
А. Сачивко
6'
В. Морозов
28'
Д. Зорин
30'
А. Быков
50'
Д. Зорин
66'
В. Морозов
86'
С. Политевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Мн - Сморгонь
ГОЛ! 7:0!
С. Политевич
Пас отдал
И. Бахар
86'
Замена
А. Вакулич
️️️️
Ориньо
85'
Замена
В. Хващинский
️️️️
В. Морозов
82'
Замена
Г. Жердев
️️️️
П. Седько
76'
Замена
А. Путило
️️️️
Д. Зорин
72'
Желтая карточка
В. Морозов
67'
67'
Замена
М. Гаевой
️️️️
Л. Алиу
ГОЛ! 6:0!
В. Морозов
Пас отдал
И. Бахар
66'
ГОЛ! 5:0!
Д. Зорин
Пас отдал
В. Морозов
50'
ГОЛ! 4:0!
А. Быков
Пас отдал
И. Бахар
30'
ГОЛ! 3:0!
Д. Зорин
Пас отдал
Р. Бегунов
28'
ГОЛ! 2:0!
В. Морозов
6'
ГОЛ! 1:0!
А. Сачивко
Пас отдал
П. Седько
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мн
21
Федор Лапоухов
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
26
Павел Седько
ЛВ
8
Александр Селява
ОП
17
Иван Бахар
ЦП
7
Артем Быков
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
9
Владислав Морозов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Сморгонь
12
Павел Охремчук
ВР
14
Владислав Шубович
ЦЗ
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
27
Владимир Есин
ЛВ
66
Ямусса Камара
ОП
5
Павел Селезнев
ЦП
15
Владислав Яцкевич
ЦП
20
Лукуман Алиу
ЦП
17
Матвей Дуксо
АП
20
Владислав Кабачевский
ЦФ
23
Павел Горбач
ЦФ
Главный тренер
Игорь Трухов
Динамо Мн
1
Артем Макавчик
ВР
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
5
Владислав Калинин
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
10
Глеб Жердев
ЛВ
7
Александр Свирепа
ОП
14
Антон Путило
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
2
Андрей Рылач
ПВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Сморгонь
16
Антон Велесюк
ВР
14
Илья Коваль
ЦЗ
4
Илья Жуков
ЦЗ
27
Сергей Усеня
ПЗ
27
Максим Гаевой
ЦП
80
Станислав Атрашкевич
ЦП
10
Идрис Нурадин
ЦФ
88
Глеб Рассадкин
ЦФ
4-1-2-2-1
21
Лапоухов
99
Ориньо
66
Политевич
20
Сачивко
67
Бегунов
8
Селява
17
Бахар
7
Быков
26
Седько
28
Зорин
9
Морозов
2-1-3-2-2
12
Охремчук
14
Шубович
3
Интсоен
66
Камара
5
Селезнев
15
Яцкевич
20
Алиу
17
Дуксо
27
Есин
23
Горбач
20
Кабачевский
28
Зорин
14
Путило
14
Путило
28
Зорин
99
Ориньо
24
Вакулич
24
Вакулич
99
Ориньо
26
Седько
10
Жердев
10
Жердев
26
Седько
9
Морозов
10
Хващинский
10
Хващинский
9
Морозов
20
Алиу
27
Гаевой
27
Гаевой
20
Алиу
Остались в запасе
Динамо Мн
Сморгонь
1
Артем Макавчик
ВР
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
5
Владислав Калинин
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
7
Александр Свирепа
ОП
2
Андрей Рылач
ПВ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
16
Антон Велесюк
ВР
14
Илья Коваль
ЦЗ
4
Илья Жуков
ЦЗ
27
Сергей Усеня
ПЗ
80
Станислав Атрашкевич
ЦП
10
Идрис Нурадин
ЦФ
88
Глеб Рассадкин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Трухов
Остались в запасе
1
Артем Макавчик
ВР
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
5
Владислав Калинин
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
7
Александр Свирепа
ОП
2
Андрей Рылач
ПВ
Остались в запасе
16
Антон Велесюк
ВР
14
Илья Коваль
ЦЗ
4
Илья Жуков
ЦЗ
27
Сергей Усеня
ПЗ
80
Станислав Атрашкевич
ЦП
10
Идрис Нурадин
ЦФ
88
Глеб Рассадкин
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Главный тренер
Игорь Трухов
Статистика матча Динамо Мн - Сморгонь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 34 тур
Сморгонь
1 : 2
22.11.2026
Молодечно
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Гомель-2
4 : 1
15.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Сморгонь
1 : 2
07.11.2026
Орша
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Волна Пинск
1 : 0
01.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Солигорск
4 : 0
24.10.2026
Сморгонь
Информация о матче
Главный судья:
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