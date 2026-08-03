Мостовой оценил шансы «Спартака» и «Зенита» на чемпионство

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о шансах красно-белых и «Зенита» в текущем сезоне РПЛ.

«Уже сейчас можно говорить, что «Зенит» будет главным претендентом на чемпионство, а остальные будут пытаться создавать интригу. «Спартак» же с тем составом, который есть, и приобретениями должен заходить в тройку с закрытыми глазами. Конечно, красно‑белые будут бороться с «Зенитом», по крайней мере попробуют», – сказал Мостовой.