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  • Мостовой оценил шансы «Спартака» и «Зенита» на чемпионство

Мостовой оценил шансы «Спартака» и «Зенита» на чемпионство

Сегодня, 13:28
4

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о шансах красно-белых и «Зенита» в текущем сезоне РПЛ.

«Уже сейчас можно говорить, что «Зенит» будет главным претендентом на чемпионство, а остальные будут пытаться создавать интригу. «Спартак» же с тем составом, который есть, и приобретениями должен заходить в тройку с закрытыми глазами. Конечно, красно‑белые будут бороться с «Зенитом», по крайней мере попробуют», – сказал Мостовой.

  • После двух туров «Зенит» лидирует с 6 очками. У «Спартака» столько же баллов, и он идет вторым.
  • Без потерь очков на старте сезона обошлись также «Краснодар» и «Динамо Мх».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Мостовой Александр
Комментарии (4)
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FROLL007
1785754025
При чем тут чемпионство и Спартак? Гыгыгы
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Garrincha58
1785754583
Какие сейчас после второго тура могут быть оценки команд на чемпионство тупость тех кто спрашивает и ещё тупее кто оценивает
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ТяжелаяАртиллерия
1785754801
Сейчас поднимется визг и красно-белая дырявая армия макак, будет, с пеной из-за рта, доказывать, что чемпионами будут они.
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VPERDIV SPARTAK
1785765603
Без судейской помощи 8-10 место, с судьями 5-6 место займут укрыватели наркобарона!! Снова и снова народные деньги на ветер
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