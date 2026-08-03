Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Литвинов – о падении в штрафной «Ахмата»: «Если это не пенальти, то что тогда пенальти?»

Литвинов – о падении в штрафной «Ахмата»: «Если это не пенальти, то что тогда пенальти?»

Сегодня, 12:48
9

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов оценил решение арбитров не назначить пенальти в ворота хозяев в гостевом матче 2-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:1).

  • На 65-й минуте при счете 1:1 защитник грозненцев Усман Ндонг наступил на ахилл Литвинову, когда тот вошел с мячом в штрафную соперника.
  • Россиянин упал на газон. Главный арбитр игры Антон Фролов не зафиксировал нарушение. ВАР не стал предлагать ему изменить решение.

– Возможный фол на тебе в штрафной «Ахмата». Что там было?

– Вообще не понимаю. Пересмотрел этот момент раз пять в замедленной съeмке. Увеличивал, приближал, стоп-кадры смотрел. Не знаю, какой повтор смотрели люди на ВАР. Если это не пенальти, то что тогда пенальти?

Если момент с Ву у нас пенальти… Они говорят, что мяч остановился. Да какая разница: он уже медленно катился, но катился. Движение мяча видно на замедленной съeмке. Мяч катится.

Если вы тут ставите пенальти и не ставите там [в эпизоде с Литвиновым в штрафной «Ахмата»]… У вас стоп-кадр есть. Все люди видели.

Еще по теме:
Назначены судьи на матчи 1-го тура Пути РПЛ Кубка России 2
У Даку в «Спартаке» останется бонус за лояльность 10
Мостовой оценил шансы «Спартака» и «Зенита» на чемпионство 4
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат Литвинов Руслан Фролов Антон
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
val69
1785752360
Футболка у тебя не того цвета.. Вот потому и не пенальти...
Ответить
Интерес
1785753200
Пенальти, это когда Ву лапает мяч руками.
Ответить
ТяжелаяАртиллерия
1785753420
В мАскве началась крупная операция "Ныть". Ее цель является выбить преференции на игру с Зенитом, чтобы потом можно было падать где угодно и говорит, что это пенальти или удаление.
Ответить
Play
1785755630
Сезон покажет что тогда пенальти, кому-то так и будут пропускать удары по ногам, а кто-то будет об траву спотыкаться и повышать статистику Соболева.
Ответить
andr45
1785756689
ЛИТВИНОВ «Да он у меня бутсу хотел забрать! Мне объяснили, что у нас ноги параллельно стояли, я спросил: «А у меня бутса слетела как?» А он говорит: «Наверное, сам снял».  ЧЕМПИОНАТ 3.08.2026 Вот так судят и будут судить «Спартак») ДЮКОВ ЧЕЛОВЕК СЛОВА) «Спартак» БУДЕТ НА ТОМ МЕСТЕ, НА КОТОРОМ ЗАХОЧЕТ «Zenitе» СС 5.05.2019
Ответить
subbotaspartak
1785761909
...Все люди видели.... Вот именно - люди... А тут...
Ответить
Главные новости
Семин двумя словами описал Слуцкого
18:48
ЦСКА задерживает трансфер нападающего за 15 миллионов
18:39
ФотоЭкс-капитан «Ливерпуля» перешел в «Челси»
18:17
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
18:10
ВидеоЭкс-арбитр ФИФА указал на судейскую ошибку против «Спартака»
17:56
1
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
17:46
3
Гусев прояснил ситуацию с назначением в «Ростов»
16:44
3
Мостовой – о Слуцком: «Два раза обосрался с командой, которая первые места занимала»
16:40
20
«Рубин» арендовал участника ЧМ-2026
16:30
2
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
16:16
Все новости
Все новости
Ташуев оценил вариант с назначением в «Ростов»
18:30
В Госдуме прокомментировали жалобу жены Смолова
17:35
1
Губерниев – о тренере РПЛ: «Посмотрим, сколько туров он протянет»
17:23
Защитник «Краснодара» оценил спорный пенальти в матче с «Факелом»
16:54
1
Гусев прояснил ситуацию с назначением в «Ростов»
16:44
3
«Рубин» арендовал участника ЧМ-2026
16:30
2
В «Ростове» отреагировали на новость о приглашении Гусева
15:27
2
«Зенит» продал полузащитника «Оренбургу»
15:15
5
Президент РПЛ назвал футболиста-символа лиги
14:50
3
«Локомотив» дал ответ «Галатасараю» по Батракову
14:45
3
«Крылья Советов» начали переговоры об аренде игрока «Зенита»
14:36
3
Стало известно, какую команду РПЛ может возглавить Ролан Гусев
14:29
7
У Даку в «Спартаке» останется бонус за лояльность
14:10
13
Стало известно, кто может заменить Даку в «Рубине»
13:39
5
Мостовой оценил шансы «Спартака» и «Зенита» на чемпионство
13:28
4
«Зенит» поборется с «Бенфикой» за защитника «Крузейро»
13:16
Литвинов – о падении в штрафной «Ахмата»: «Если это не пенальти, то что тогда пенальти?»
12:48
9
Семин назвал игрока, который станет одним из лидеров сборной России
12:39
2
В «Балтике» рассказали об условиях перехода Латышонка из «Зенита» через клуб Первой лиги
12:28
5
Семин назвал лидера «Зенита» – это не Глушенков
11:58
1
ФотоЛегионер, покинувший «Спартак», нашел новый клуб
11:49
5
«Зенит» заинтересован в Батракове, который не хочет в Турцию
11:38
12
Губерниев: «Спартаку» многовато пенальти ставят в начале сезона»
11:25
7
Фото«Балтика» подписала 18-летнего игрока «Локомотива»
11:10
1
Названа сумма, за которую «Спартак» согласится продать Ливая
10:59
3
Глушенкова оценили на готовность к переходу в «Реал» или «Барселону»
10:47
3
«Зенит» пока не ведет переговоров по новым контрактам с Мостовым и Глушенковым
10:29
4
Черчесов – об удалении Касинтуры: «Если это красная, то за одну секунду видно»
10:18
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+