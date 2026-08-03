Литвинов – о падении в штрафной «Ахмата»: «Если это не пенальти, то что тогда пенальти?»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов оценил решение арбитров не назначить пенальти в ворота хозяев в гостевом матче 2-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:1).

На 65-й минуте при счете 1:1 защитник грозненцев Усман Ндонг наступил на ахилл Литвинову, когда тот вошел с мячом в штрафную соперника.

Россиянин упал на газон. Главный арбитр игры Антон Фролов не зафиксировал нарушение. ВАР не стал предлагать ему изменить решение.

– Возможный фол на тебе в штрафной «Ахмата». Что там было?

– Вообще не понимаю. Пересмотрел этот момент раз пять в замедленной съeмке. Увеличивал, приближал, стоп-кадры смотрел. Не знаю, какой повтор смотрели люди на ВАР. Если это не пенальти, то что тогда пенальти?

Если момент с Ву у нас пенальти… Они говорят, что мяч остановился. Да какая разница: он уже медленно катился, но катился. Движение мяча видно на замедленной съeмке. Мяч катится.

Если вы тут ставите пенальти и не ставите там [в эпизоде с Литвиновым в штрафной «Ахмата»]… У вас стоп-кадр есть. Все люди видели.