Литвинов – о падении в штрафной «Ахмата»: «Если это не пенальти, то что тогда пенальти?»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов оценил решение арбитров не назначить пенальти в ворота хозяев в гостевом матче 2-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:1).
- На 65-й минуте при счете 1:1 защитник грозненцев Усман Ндонг наступил на ахилл Литвинову, когда тот вошел с мячом в штрафную соперника.
- Россиянин упал на газон. Главный арбитр игры Антон Фролов не зафиксировал нарушение. ВАР не стал предлагать ему изменить решение.
– Возможный фол на тебе в штрафной «Ахмата». Что там было?
– Вообще не понимаю. Пересмотрел этот момент раз пять в замедленной съeмке. Увеличивал, приближал, стоп-кадры смотрел. Не знаю, какой повтор смотрели люди на ВАР. Если это не пенальти, то что тогда пенальти?
Если момент с Ву у нас пенальти… Они говорят, что мяч остановился. Да какая разница: он уже медленно катился, но катился. Движение мяча видно на замедленной съeмке. Мяч катится.
Если вы тут ставите пенальти и не ставите там [в эпизоде с Литвиновым в штрафной «Ахмата»]… У вас стоп-кадр есть. Все люди видели.
- Гол у «Ахмата» на 5-й минуте с пенальти забил Эгаш Касинтура. У «Спартака» отличились Кристофер Ву на 39-й и Эсекьель Барко на 90+1-й.
- ВАР в этом матче был Сергей Цыганок, АВАР – Анатолий Жабченко.
Источник: «Чемпионат»