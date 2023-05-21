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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Сморгонь - Шахтер
Сморгонь - Шахтер: обзор матча 21 мая 2023
Сморгонь
21.05.2023, воскресенье, 15:00
Белоруссия. Высшая лига, 9 тур
1 : 3
Завершен
Шахтер
39'
И. Нурадин
6'
В. Шубович (АГ)
32'
Е. Карпицкий
64'
Е. Карпицкий
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сморгонь - Шахтер
90'
+4
Замена
И. Свириденко
️️️️
А. Шрамченко
Замена
А. Копытич
️️️️
С. Усеня
88'
Замена
П. Горбач
️️️️
С. Атрашкевич
84'
82'
Замена
С. Траоре
️️️️
Е. Карпицкий
Замена
Г. Рассадкин
️️️️
В. Шубович
81'
72'
Замена
М. Ковалевич
️️️️
В. Ахмеди
67'
Замена
Э. Плакка Фессу
️️️️
М. Скавыш
64'
ГОЛ! 1:3!
Е. Карпицкий
Пас отдал
М. Скавыш
Замена
М. Краснов
️️️️
М. Гаевой
62'
Замена
Л. Алиу
️️️️
В. Лихтин
62'
Желтая карточка
В. Шубович
59'
56'
Желтая карточка
А. Шрамченко
Желтая карточка
С. Атрашкевич
41'
ГОЛ! 1:2!
И. Нурадин
Пас отдал
М. Дуксо
39'
36'
Желтая карточка
Н. Капленко
32'
ГОЛ! 0:2!
Е. Карпицкий
Пас отдал
Д. Гружевский
32'
Замена
И. Зеньков
️️️️
А. Крыми
6'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
В. Шубович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сморгонь
12
Павел Охремчук
ВР
4
Илья Жуков
ЦЗ
14
Владислав Шубович
ЦЗ
14
Илья Коваль
ЦЗ
27
Сергей Усеня
ПЗ
27
Владимир Есин
ЛВ
30
Виталий Лихтин
ОП
80
Станислав Атрашкевич
ЦП
27
Максим Гаевой
ЦП
17
Матвей Дуксо
АП
10
Идрис Нурадин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Трухов
Шахтер
1
Сергей Игнатович
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
8
Антон Шрамченко
ЛВ
8
Никита Капленко
ОП
6
Ардит Крыми
ОП
28
Павел Забелин
ЦП
18
Никита Корзун
ЦП
30
Валон Ахмеди
ЦП
21
Егор Карпицкий
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
Сморгонь
16
Антон Велесюк
ВР
77
Максим Августинович
ЦЗ
44
Артем Дылевский
ЦЗ
66
Ямусса Камара
ОП
20
Лукуман Алиу
ЦП
78
Владислав Ковалевич
ПВ
17
Альберт Копытич
ПВ
88
Глеб Рассадкин
ЦФ
40
Марк Краснов
ЦФ
23
Павел Горбач
ЦФ
Шахтер
35
Игорь Малащицкий
ВР
3
Никита Баранок
ЦЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
79
Илья Свириденко
ЦЗ
13
Никита Николаевич
ЦП
99
Иван Зеньков
ЦП
11
Стив Траоре
ПВ
77
Эулодже Плакка Фессу
ЦФ
23
Максим Ковалевич
ЦФ
4-1-2-2-1
12
Охремчук
4
Жуков
14
Шубович
14
Коваль
27
Усеня
30
Лихтин
80
Атрашкевич
27
Гаевой
27
Есин
17
Дуксо
10
Нурадин
2-2-3-1-2
1
Игнатович
6
Динга
12
Гружевский
8
Капленко
6
Крыми
28
Забелин
18
Корзун
30
Ахмеди
8
Шрамченко
15
Скавыш
21
Карпицкий
14
Шубович
88
Рассадкин
88
Рассадкин
14
Шубович
30
Лихтин
20
Алиу
20
Алиу
30
Лихтин
27
Гаевой
40
Краснов
40
Краснов
27
Гаевой
27
Усеня
17
Копытич
17
Копытич
27
Усеня
80
Атрашкевич
23
Горбач
23
Горбач
80
Атрашкевич
15
Скавыш
77
Плакка Фессу
77
Плакка Фессу
15
Скавыш
8
Шрамченко
79
Свириденко
79
Свириденко
8
Шрамченко
6
Крыми
99
Зеньков
99
Зеньков
6
Крыми
21
Карпицкий
11
Траоре
11
Траоре
21
Карпицкий
30
Ахмеди
23
Ковалевич
23
Ковалевич
30
Ахмеди
Остались в запасе
Сморгонь
Шахтер
16
Антон Велесюк
ВР
77
Максим Августинович
ЦЗ
44
Артем Дылевский
ЦЗ
66
Ямусса Камара
ОП
78
Владислав Ковалевич
ПВ
Главный тренер
Игорь Трухов
35
Игорь Малащицкий
ВР
3
Никита Баранок
ЦЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
13
Никита Николаевич
ЦП
Главный тренер
Алексей Бага
Остались в запасе
16
Антон Велесюк
ВР
77
Максим Августинович
ЦЗ
44
Артем Дылевский
ЦЗ
66
Ямусса Камара
ОП
78
Владислав Ковалевич
ПВ
Остались в запасе
35
Игорь Малащицкий
ВР
3
Никита Баранок
ЦЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
13
Никита Николаевич
ЦП
Главный тренер
Игорь Трухов
Главный тренер
Алексей Бага
Статистика матча Сморгонь - Шахтер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 34 тур
Сморгонь
1 : 2
22.11.2026
Молодечно
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Гомель-2
4 : 1
15.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Сморгонь
1 : 2
07.11.2026
Орша
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Волна Пинск
1 : 0
01.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Солигорск
4 : 0
24.10.2026
Сморгонь
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Ясенович
(Минск)
Стадион:
Юность
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