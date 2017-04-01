Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Джонатан Дуглас - статистика

Завершил карьеру
22 ноября 1981 (44)
#22 | Полузащитник
180 см
Ирландия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ипсвич Таун
21
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
01.04.2017
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Брайтон
1 : 1
14.02.2017
Ипсвич Таун
74' - 90'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Ипсвич Таун
0 : 3
31.01.2017
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 0
21.01.2017
Ипсвич Таун
45' - 90'
71'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Ипсвич Таун
3 : 2
14.01.2017
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
02.01.2017
Ипсвич Таун
69' - 90'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Ипсвич Таун
0 : 2
26.12.2016
Фулхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Уиган Атлетик
2 : 3
17.12.2016
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
13.12.2016
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
10.12.2016
Кардифф
1' - 79'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Бристоль Сити
2 : 0
03.12.2016
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Ипсвич Таун
3 : 0
26.11.2016
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Ипсвич Таун
0 : 2
19.11.2016
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Ньюкасл
3 : 0
22.10.2016
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
0 : 0
15.10.2016
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Ипсвич Таун
0 : 1
01.10.2016
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
52'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Ипсвич Таун
0 : 0
27.09.2016
Брайтон
1' - 90'
62'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Лидс
1 : 0
24.09.2016
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ипсвич Таун
0 : 0
17.09.2016
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Дерби Каунти
0 : 1
13.09.2016
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Рединг
2 : 1
09.09.2016
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Ипсвич Таун
1 : 0
27.08.2016
Престон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
21.08.2016
Норвич Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Вулверхэмптон
0 : 0
16.08.2016
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Брентфорд
2 : 0
13.08.2016
Ипсвич Таун
78' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Ипсвич Таун
4 : 2
06.08.2016
Барнсли
Был в запасе
Главные новости
Fan ID в Кубке России, первая потеря сборной, чемпион РПЛ приостановил карьеру и другие новости
02:00
ВидеоМостовой рассказал о самом громком скандале в карьере
01:41
«Бавария» нацелилась на самого дорогого игрока мира
01:31
«Акрон» отказался от экс-футболиста «Манчестер Юнайтед»
01:23
Рейндерс – о переходе в саудовский клуб: «Если я смогу обеспечить своих внуков, то почему бы и нет?»
01:11
Пиняеву вынесли жесткий вердикт: «Затух и деградировал»
00:33
ВидеоПомощник Симеоне – Рюдигеру: «Ты у меня отсосешь!»
00:20
«Барселона» снова покинет «Камп Ноу»: подробности
Вчера, 23:51
1
Селюк: «Ростов» в глубокой заднице из-за Карпина»
Вчера, 23:23
1
ВидеоТалалаев объяснил две голевые ошибки Латышонка в матче с «Зенитом»
Вчера, 23:16
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+