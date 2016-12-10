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    Джонатан Дуглас - статистика

    #22 | Полузащитник
    Имя Джонатан
    Фамилия Дуглас
    Команда Ипсвич Таун
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 22 ноября 1981 (41 год)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ипсвич Таун 21 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.04.2017 1' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 1:1 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    14.02.2017 74' -90' Брайтон (Брайтон & Хов) 1:1 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    31.01.2017 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 0:3 Дерби Каунти (Дерби)
    21.01.2017 45' -90' Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) 2:0 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    71'
    14.01.2017 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 3:2 Блэкберн (Блэкберн)
    02.01.2017 69' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 2:1 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    26.12.2016 1' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 0:2 Фулхэм (Лондон)
    17.12.2016 Был в запасе Уиган Атлетик (Уиган) 2:3 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    13.12.2016 1' -90' Бирмингем Сити (Бирмингем) 2:1 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    10.12.2016 1' -79' Ипсвич Таун (Ипсвич) 1:1 Кардифф (Кардифф)
    03.12.2016 1' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 2:0 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    26.11.2016 1' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 3:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    19.11.2016 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 0:2 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    22.10.2016 1' -90' Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 3:0 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    15.10.2016 1' -90' Блэкберн (Блэкберн) 0:0 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    01.10.2016 1' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 0:1 Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
    52'
    27.09.2016 1' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 0:0 Брайтон (Брайтон & Хов)
    62'
    24.09.2016 1' -90' Лидс (Лидс) 1:0 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    17.09.2016 1' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 0:0 Астон Вилла (Бирмингем)
    13.09.2016 1' -90' Дерби Каунти (Дерби) 0:1 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    09.09.2016 1' -90' Рединг (Рединг) 2:1 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    27.08.2016 1' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 1:0 Престон (Престон)
    21.08.2016 1' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 1:1 Норвич Сити (Норвич)
    16.08.2016 1' -90' Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 0:0 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    13.08.2016 78' -90' Брентфорд (Лондон) 2:0 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    06.08.2016 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 4:2 Барнсли (Барнсли)
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