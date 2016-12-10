Джонатан Дуглас - статистика
#22 | Полузащитник
|Имя
|Джонатан
|Фамилия
|Дуглас
|Команда
|Ипсвич Таун
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 ноября 1981 (41 год)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Джонатан
|Фамилия
|Дуглас
|Команда
|Ипсвич Таун
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 ноября 1981 (41 год)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ипсвич Таун
|21
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.04.2017
|1' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|1:1
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|14.02.2017
|74' -90'
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|1:1
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|31.01.2017
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|0:3
|Дерби Каунти (Дерби)
|21.01.2017
|45' -90'
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|2:0
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|71'
|14.01.2017
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|3:2
|Блэкберн (Блэкберн)
|02.01.2017
|69' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|2:1
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|26.12.2016
|1' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|0:2
|Фулхэм (Лондон)
|17.12.2016
|Был в запасе
|Уиган Атлетик (Уиган)
|2:3
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|13.12.2016
|1' -90'
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|2:1
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|10.12.2016
|1' -79'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|1:1
|Кардифф (Кардифф)
|03.12.2016
|1' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|2:0
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|26.11.2016
|1' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|3:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|19.11.2016
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|0:2
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|22.10.2016
|1' -90'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|3:0
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|15.10.2016
|1' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|0:0
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|01.10.2016
|1' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|0:1
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|52'
|27.09.2016
|1' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|0:0
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|62'
|24.09.2016
|1' -90'
|Лидс (Лидс)
|1:0
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|17.09.2016
|1' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|0:0
|Астон Вилла (Бирмингем)
|13.09.2016
|1' -90'
|Дерби Каунти (Дерби)
|0:1
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|09.09.2016
|1' -90'
|Рединг (Рединг)
|2:1
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|27.08.2016
|1' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|1:0
|Престон (Престон)
|21.08.2016
|1' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|1:1
|Норвич Сити (Норвич)
|16.08.2016
|1' -90'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|0:0
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|13.08.2016
|78' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|2:0
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|06.08.2016
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|4:2
|Барнсли (Барнсли)