Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Том Рогич - статистика

Завершил карьеру
16 декабря 1992 (33)
#7 | Полузащитник
188 см
Австралия | Сербия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вест Бромвич
20
1
2
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Суонси
3 : 2
08.05.2023
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Шеффилд Юнайтед
2 : 0
26.04.2023
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Вест Бромвич
1 : 2
23.04.2023
Сандерленд
90' - 90'
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Блэкпул
0 : 2
18.04.2023
Вест Бромвич
71' - 90'
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Вест Бромвич
2 : 2
10.04.2023
Куинз Парк Рейнджерс
61' - 90'
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Ротерхэм
3 : 1
07.04.2023
Вест Бромвич
58' - 90'
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Вест Бромвич
0 : 0
01.04.2023
Миллуолл
74' - 90'
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Кардифф
1 : 1
15.03.2023
Вест Бромвич
70' - 90'
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Вест Бромвич
1 : 0
11.03.2023
Хаддерсфилд Таун
86' - 90'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Бернли
2 : 1
20.01.2023
Вест Бромвич
67' - 90'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Лутон Таун
2 : 3
14.01.2023
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Вест Бромвич
1 : 0
02.01.2023
Рединг
66' - 90'
76'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Вест Бромвич
2 : 0
29.12.2022
Престон
1' - 55'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Бристоль Сити
0 : 2
26.12.2022
Вест Бромвич
64' - 90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Ковентри
1 : 0
21.12.2022
Вест Бромвич
1' - 66'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Вест Бромвич
3 : 0
17.12.2022
Ротерхэм
1' - 74'
20'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Сандерленд
1 : 2
12.12.2022
Вест Бромвич
58' - 90'
70'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Вест Бромвич
2 : 0
12.11.2022
Сток Сити
79' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 1
05.11.2022
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Вест Бромвич
1 : 0
01.11.2022
Блэкпул
76' - 90'
85'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Миллуолл
2 : 1
22.10.2022
Вест Бромвич
74' - 90'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Бромвич
0 : 2
18.10.2022
Бристоль Сити
59' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
0 : 0
08.10.2022
Лутон Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Престон
1 : 0
05.10.2022
Вест Бромвич
58' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Бромвич
2 : 3
01.10.2022
Суонси
1' - 57'
53'
Главные новости
В «Факеле» прояснили будущее главного тренера
22:22
1
Во Франции сообщили о болезни Мбаппе
21:47
1
Экс-игрок сборной Бразилии отказался от участия в прощальном матче Вагнера Лава
21:41
2
Реакция Канчельскиса на расставание его бывшей жены со Стасом Михайловым
21:18
1
Вратарь «Динамо» Лунев: «Мы двигаемся к титулу»
20:43
Чемпион России в составе «Краснодара» приостановил карьеру в 38 лет
20:20
1
Официальное заявление о введении Fan ID в Кубке России
19:49
5
Селюк – о клубе РПЛ: «Закончит как «Химки»
19:41
2
Реакция Губерниева на извинения «Матч ТВ» перед «Крыльями» за его слова
19:30
5
Аршавина уличили во лжи из-за слов о несостоявшемся переходе в «Спартак»
19:00
22
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+