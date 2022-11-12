Том Рогич - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Том
|Фамилия
|Рогич
|Команда
|Селтик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 декабря 1992 (30 лет)
|Рост
|188
|Имя
|Том
|Фамилия
|Рогич
|Команда
|Селтик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 декабря 1992 (30 лет)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.03.2023
|Был в запасе
|Вест Бромвич
|1:0
|Хаддерсфилд Таун
|Англия. Чемпионшип, 36 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вест Бромвич
|13
|1
|2
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.03.2023
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:0
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|20.01.2023
|67' -90'
|Бернли (Бернли)
|2:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|14.01.2023
|Был в запасе
|Лутон Таун (Лутон)
|2:3
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|02.01.2023
|66' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:0
|Рединг (Рединг)
|76'
|29.12.2022
|1' -55'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|2:0
|Престон (Престон)
|26.12.2022
|64' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|0:2
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|21.12.2022
|1' -66'
|Ковентри (Ковентри)
|1:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|17.12.2022
|1' -74'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|3:0
|Ротерхэм (Шеффилд)
|20'
|12.12.2022
|58' -90'
|Сандерленд (Сандерленд)
|1:2
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|70'
|12.11.2022
|79' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|2:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|05.11.2022
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|0:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|01.11.2022
|76' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:0
|Блэкпул (Блэкпул)
|85'
|22.10.2022
|74' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|2:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|18.10.2022
|59' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|0:2
|Бристоль Сити (Бристоль)
|08.10.2022
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|0:0
|Лутон Таун (Лутон)
|05.10.2022
|58' -90'
|Престон (Престон)
|1:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|01.10.2022
|1' -57'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|2:3
|Суонси (Суонси)
|53'