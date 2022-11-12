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    Том Рогич - статистика

    #18 | Полузащитник
    Имя Том
    Фамилия Рогич
    Команда Селтик
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 16 декабря 1992 (30 лет)
    Рост 188
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.03.2023 Был в запасе Вест Бромвич 1:0 Хаддерсфилд Таун Англия. Чемпионшип, 36 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вест Бромвич 13 1 2 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.03.2023 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:0 Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
    20.01.2023 67' -90' Бернли (Бернли) 2:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    14.01.2023 Был в запасе Лутон Таун (Лутон) 2:3 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    02.01.2023 66' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:0 Рединг (Рединг)
    76'
    29.12.2022 1' -55' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 2:0 Престон (Престон)
    26.12.2022 64' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 0:2 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    21.12.2022 1' -66' Ковентри (Ковентри) 1:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    17.12.2022 1' -74' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 3:0 Ротерхэм (Шеффилд)
    20'
    12.12.2022 58' -90' Сандерленд (Сандерленд) 1:2 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    70'
    12.11.2022 79' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 2:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    05.11.2022 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 0:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    01.11.2022 76' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:0 Блэкпул (Блэкпул)
    85'
    22.10.2022 74' -90' Миллуолл (Лондон) 2:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    18.10.2022 59' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 0:2 Бристоль Сити (Бристоль)
    08.10.2022 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 0:0 Лутон Таун (Лутон)
    05.10.2022 58' -90' Престон (Престон) 1:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    01.10.2022 1' -57' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 2:3 Суонси (Суонси)
    53'
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