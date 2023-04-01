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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Бромвич - Миллуолл
Вест Бромвич - Миллуолл: обзор матча 01 апреля 2023
Вест Бромвич
01.04.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 39 тур
0 : 0
Завершен
Миллуолл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Бромвич - Миллуолл
90'
+9
Замена
С. Мэлони
️️️️
Ч. Крессуэлл
90'
+2
Замена
Ш. Хатчинсон
️️️️
Д. Хонимэн
90'
+1
Замена
Д. Шеклтон
️️️️
З. Флемминг
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
Д. Ферлонг
89'
Замена
К. Бартли
️️️️
О. Йокушлу
89'
84'
Замена
А. Фогльзаммер
️️️️
Т. Брэдшоу
Замена
Т. Рогич
️️️️
А. Рич
74'
Замена
Т. Гарднер-Хикман
️️️️
Н. Чалоба
74'
73'
Желтая карточка
Д. Сэйвилл
Желтая карточка
Д. Дайк
69'
69'
Желтая карточка
Т. Брэдшоу
Замена
Д. Дайк
️️️️
Д. Свифт
63'
63'
Замена
О. Бурк
️️️️
Д. Уотмор
Желтая карточка
Б. Томас-Асанте
57'
54'
Желтая карточка
Д. МакНамара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
24
Джошуа Гриффитс
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
33
Эрик Питерс
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
5
Окай Йокушлу
ЦП
8
Джон Свифт
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
23
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Миллуолл
25
Джордж Лонг
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
18
Райан Леонард
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
20
Данкан Уотмор
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
7
Том Рогич
АП
11
Марк Олбрайтон
ПП
9
Дэрил Дайк
ЦФ
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
11
Ромен Эсс
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
3-3-3-1
24
Гриффитс
33
Питерс
6
Аджайи
3
Рич
22
Таунсенд
15
Чалоба
2
Ферлонг
5
Йокушлу
8
Свифт
17
Уоллес
23
Томас-Асанте
4-3-1-2
25
Лонг
20
МакНамара
5
Купер
3
Уоллес
4
Крессуэлл
18
Леонард
6
Сэйвилл
10
Хонимэн
9
Флемминг
9
Брэдшоу
20
Уотмор
5
Йокушлу
5
Бартли
5
Бартли
5
Йокушлу
15
Чалоба
19
Гарднер-Хикман
19
Гарднер-Хикман
15
Чалоба
3
Рич
7
Рогич
7
Рогич
3
Рич
2
Ферлонг
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
2
Ферлонг
8
Свифт
9
Дайк
9
Дайк
8
Свифт
10
Хонимэн
4
Хатчинсон
4
Хатчинсон
10
Хонимэн
4
Крессуэлл
2
Мэлони
2
Мэлони
4
Крессуэлл
9
Флемминг
16
Шеклтон
16
Шеклтон
9
Флемминг
9
Брэдшоу
9
Фогльзаммер
9
Фогльзаммер
9
Брэдшоу
20
Уотмор
7
Бурк
7
Бурк
20
Уотмор
Остались в запасе
Вест Бромвич
Миллуолл
27
Дэвид Баттон
ВР
8
Джейк Ливермор
ОП
Главный тренер
Карлос Корберан
33
Бартош Биалковски
ВР
11
Ромен Эсс
ЦП
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
8
Джейк Ливермор
ОП
Остались в запасе
33
Бартош Биалковски
ВР
11
Ромен Эсс
ЦП
Главный тренер
Карлос Корберан
Статистика матча Вест Бромвич - Миллуолл
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
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