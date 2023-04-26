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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Юнайтед - Вест Бромвич
Шеффилд Юнайтед - Вест Бромвич: обзор матча 26 апреля 2023
Шеффилд Юнайтед
26.04.2023, среда, 22:00
Англия. Чемпионшип, 38 тур
2 : 0
Завершен
Вест Бромвич
58'
С. Берге
76'
А. Ахмедходжич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шеффилд Юнайтед - Вест Бромвич
90'
+2
Замена
Й. Малкольм
️️️️
Д. Уоллес
Замена
К. Бешам
️️️️
С. Берге
90'
+1
Замена
Д. Богль
️️️️
Д. Балдок
90'
+1
Желтая карточка
Д. Иган
84'
Замена
О. Норвуд
️️️️
Т. Дойл
81'
78'
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
К. Грант
ГОЛ! 2:0!
А. Ахмедходжич
Пас отдал
Д. Балдок
76'
Замена
Б. Шарп
️️️️
О. МакБарни
75'
Замена
Д. Флек
️️️️
Д. Макэйти
74'
71'
Замена
К. Бартли
️️️️
Э. Питерс
71'
Замена
Д. Свифт
️️️️
О. Йокушлу
ГОЛ! 1:0!
С. Берге
Пас отдал
И. Ндиайе
58'
26'
Желтая карточка
Э. Питерс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
3
Макс Лоу
ЛЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
16
Сандер Берге
ОП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Вест Бромвич
1
Алекс Палмер
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
33
Эрик Питерс
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
9
Карлан Грант
ЦФ
23
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Шеффилд Юнайтед
17
Адам Дэвис
ВР
6
Крис Бешам
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
13
Джон Флек
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
Вест Бромвич
24
Джошуа Гриффитс
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
8
Джон Свифт
ЦП
7
Том Рогич
АП
11
Марк Олбрайтон
ПП
18
Йован Малкольм
ЦФ
3-3-2-1-1
25
Фодеринхэм
14
Робинсон
15
Иган
15
Ахмедходжич
3
Лоу
16
Берге
32
Балдок
7
Ндиайе
20
Дойл
24
Макэйти
9
МакБарни
3-2-3-2
1
Палмер
2
Ферлонг
6
Аджайи
33
Питерс
19
Гарднер-Хикман
22
Таунсенд
5
Йокушлу
8
Моламби
17
Уоллес
23
Томас-Асанте
9
Грант
16
Берге
6
Бешам
6
Бешам
16
Берге
32
Балдок
2
Богль
2
Богль
32
Балдок
24
Макэйти
13
Флек
13
Флек
24
Макэйти
20
Дойл
10
Норвуд
10
Норвуд
20
Дойл
9
МакБарни
14
Шарп
14
Шарп
9
МакБарни
33
Питерс
5
Бартли
5
Бартли
33
Питерс
5
Йокушлу
8
Свифт
8
Свифт
5
Йокушлу
9
Грант
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
9
Грант
17
Уоллес
18
Малкольм
18
Малкольм
17
Уоллес
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Вест Бромвич
17
Адам Дэвис
ВР
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
24
Джошуа Гриффитс
ВР
8
Джейк Ливермор
ОП
7
Том Рогич
АП
Главный тренер
Карлос Корберан
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
Остались в запасе
24
Джошуа Гриффитс
ВР
8
Джейк Ливермор
ОП
7
Том Рогич
АП
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Главный тренер
Карлос Корберан
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Вест Бромвич
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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