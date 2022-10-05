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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Вест Бромвич
Престон - Вест Бромвич: обзор матча 05 октября 2022
Престон
05.10.2022, среда, 22:00
Англия. Чемпионшип, 13 тур
1 : 0
Завершен
Вест Бромвич
7'
Э. Риис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Престон - Вест Бромвич
Замена
Т. Пэррот
️️️️
Э. Риис
85'
84'
Желтая карточка
Г. Диангана
Замена
Б. Вудберн
️️️️
Ш. Магуайр
74'
74'
Замена
М. Филлипс
️️️️
Д. Свифт
Замена
Р. Ледсон
️️️️
Р. Брэди
73'
72'
Замена
Б. Томас-Асанте
️️️️
К. Грант
Замена
Б. Поттс
️️️️
А. Брауне
68'
58'
Замена
Т. Рогич
️️️️
Д. Моламби
58'
Замена
Д. Ливермор
️️️️
О. Йокушлу
Желтая карточка
Б. Уайтмэн
52'
ГОЛ! 1:0!
Э. Риис
Пас отдал
А. Каррерас
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
28
Фредди Вудман
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
8
Алан Брауне
ЦП
8
Бен Уайтмэн
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
17
Эмиль Риис
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Вест Бромвич
1
Алекс Палмер
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
8
Джон Свифт
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Престон
13
Дэвид Корнелл
ВР
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
44
Брэд Поттс
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
19
Трой Пэррот
ЦФ
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
7
Том Рогич
АП
25
Мэтт Филлипс
ПП
23
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
4-4-2
28
Вудман
18
Каррерас
6
Линдсэй
8
Каннингэм
14
Стори
11
Брэди
8
Уайтмэн
8
Маккэнн
8
Брауне
24
Магуайр
17
Риис
4-5-1
1
Палмер
16
Келли
19
Гарднер-Хикман
26
О'Ши
22
Таунсенд
8
Свифт
8
Моламби
17
Уоллес
19
Диангана
5
Йокушлу
9
Грант
8
Брауне
44
Поттс
44
Поттс
8
Брауне
11
Брэди
4
Ледсон
4
Ледсон
11
Брэди
24
Магуайр
7
Вудберн
7
Вудберн
24
Магуайр
17
Риис
19
Пэррот
19
Пэррот
17
Риис
5
Йокушлу
8
Ливермор
8
Ливермор
5
Йокушлу
8
Моламби
7
Рогич
7
Рогич
8
Моламби
8
Свифт
25
Филлипс
25
Филлипс
8
Свифт
9
Грант
23
Томас-Асанте
23
Томас-Асанте
9
Грант
Остались в запасе
Престон
Вест Бромвич
13
Дэвид Корнелл
ВР
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
33
Эрик Питерс
ЦЗ
27
Дэвид Баттон
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
Остались в запасе
33
Эрик Питерс
ЦЗ
27
Дэвид Баттон
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Престон - Вест Бромвич
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Дипдэйл
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