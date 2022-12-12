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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сандерленд - Вест Бромвич
Сандерленд - Вест Бромвич: обзор матча 12 декабря 2022
Сандерленд
12.12.2022, понедельник, 23:00
Англия. Чемпионшип, 22 тур
1 : 2
Завершен
Вест Бромвич
19'
А. Диалло (П)
70'
Т. Рогич
82'
Д. Дайк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сандерленд - Вест Бромвич
Замена
П. Робертс
️️️️
Д. Батт
89'
Замена
А. Ба
️️️️
Э. Симмс
89'
Замена
Л. Даяку
️️️️
А. Притчард
89'
86'
Замена
М. Келли
️️️️
Д. Уоллес
82'
ГОЛ! 1:2!
Д. Дайк
Пас отдал
Д. Уоллес
Замена
Д. Киркин
️️️️
Д. Нил
74'
71'
Желтая карточка
Д. Уоллес
70'
ГОЛ! 1:1!
Т. Рогич
Пас отдал
Д. Дайк
65'
Замена
А. Рич
️️️️
К. Таунсенд
65'
Замена
Т. Гарднер-Хикман
️️️️
Э. Питерс
64'
Замена
Д. Дайк
️️️️
Б. Томас-Асанте
58'
Замена
Т. Рогич
️️️️
Д. Моламби
Замена
Д. Кларк
️️️️
Э. Эмблтон
58'
Желтая карточка
Д. Батт
33'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Диалло
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
22
Энтони Паттерсон
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
34
Аджи Алезе
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
13
Люк О'Найен
ЦП
6
Дэн Нил
ЦП
44
Эллиот Эмблтон
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
16
Амад Диалло
ПВ
7
Линден Гуч
ЦФ
9
Эллис Симмс
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Вест Бромвич
1
Алекс Палмер
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
33
Эрик Питерс
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
8
Джон Свифт
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
23
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Сандерленд
1
Алекс Басс
ВР
32
Трай Хьюм
ПЗ
31
Абдулла Ба
ОП
19
Деннис Киркин
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
47
Джек Кларк
ПВ
43
Леон Даяку
ЦФ
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
7
Том Рогич
АП
9
Карлан Грант
ЦФ
9
Дэрил Дайк
ЦФ
3-4-1-2
22
Паттерсон
23
Батт
34
Алезе
30
Эванс
13
О'Найен
44
Эмблтон
10
Притчард
6
Нил
16
Диалло
9
Симмс
7
Гуч
4-5-1
1
Палмер
2
Ферлонг
33
Питерс
26
О'Ши
22
Таунсенд
25
Филлипс
8
Моламби
17
Уоллес
8
Свифт
5
Йокушлу
23
Томас-Асанте
9
Симмс
31
Ба
31
Ба
9
Симмс
6
Нил
19
Киркин
19
Киркин
6
Нил
23
Батт
16
Робертс
16
Робертс
23
Батт
44
Эмблтон
47
Кларк
47
Кларк
44
Эмблтон
10
Притчард
43
Даяку
43
Даяку
10
Притчард
22
Таунсенд
3
Рич
3
Рич
22
Таунсенд
17
Уоллес
16
Келли
16
Келли
17
Уоллес
33
Питерс
19
Гарднер-Хикман
19
Гарднер-Хикман
33
Питерс
8
Моламби
7
Рогич
7
Рогич
8
Моламби
23
Томас-Асанте
9
Дайк
9
Дайк
23
Томас-Асанте
Остались в запасе
Сандерленд
Вест Бромвич
1
Алекс Басс
ВР
32
Трай Хьюм
ПЗ
Главный тренер
Тони Моубрей
27
Дэвид Баттон
ВР
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Остались в запасе
1
Алекс Басс
ВР
32
Трай Хьюм
ПЗ
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Карлос Корберан
Статистика матча Сандерленд - Вест Бромвич
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Стэдиум оф лайт
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