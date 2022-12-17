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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Бромвич - Ротерхэм
Вест Бромвич - Ротерхэм: обзор матча 17 декабря 2022
Вест Бромвич
17.12.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 23 тур
3 : 0
Завершен
Ротерхэм
20'
Д. Уоллес
57'
Г. Диангана
70'
Б. Томас-Асанте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Бромвич - Ротерхэм
81'
Замена
К. Вашингтон
️️️️
С. Хай
Желтая карточка
Д. О'Ши
78'
74'
Замена
Г. Холл
️️️️
К. Хамфрис
Замена
Д. Моламби
️️️️
Т. Рогич
74'
Замена
К. Грант
️️️️
Д. Уоллес
74'
72'
Желтая карточка
Д. Келли
ГОЛ! 3:0!
Б. Томас-Асанте
70'
Пенальти не реализован!
Б. Томас-Асанте
70'
69'
Желтая карточка
К. Хамфрис
Замена
Т. Гарднер-Хикман
️️️️
Д. Свифт
66'
65'
Замена
О. Рэтбоун
️️️️
Д. Линдси
65'
Замена
Д. Келли
️️️️
Б. Нортон-Каффи
ГОЛ! 2:0!
Г. Диангана
Пас отдал
Д. Уоллес
57'
Замена
Г. Диангана
️️️️
Д. Дайк
57'
Замена
Б. Томас-Асанте
️️️️
М. Филлипс
56'
ГОЛ! 1:0!
Д. Уоллес
Пас отдал
Т. Рогич
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
1
Алекс Палмер
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
33
Эрик Питерс
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
8
Джон Свифт
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
7
Том Рогич
АП
25
Мэтт Филлипс
ПП
9
Дэрил Дайк
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
15
Коэн Брэмолл
ЛЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
18
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
27
Чидозие Огбене
ЛВ
4
Даниэль Барласер
ЦП
7
Скотт Хай
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
29
Джейми Линдси
ЦП
Главный тренер
Пол Уорн
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
8
Джейсон Моламби
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
9
Карлан Грант
ЦФ
23
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
Ротерхэм
31
Джош Викерс
ВР
24
Грант Холл
ЦЗ
2
Хаким Одоффин
ОП
20
Оливер Рэтбоун
ЦП
39
Том Ивс
ЦФ
9
Джорджи Келли
ЦФ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
4-4-1-1
1
Палмер
22
Таунсенд
33
Питерс
26
О'Ши
2
Ферлонг
5
Йокушлу
8
Свифт
17
Уоллес
25
Филлипс
7
Рогич
9
Дайк
3-2-4-1
1
Йоханссон
18
Нортон-Каффи
45
Хардинг
25
Хамфрис
21
Пелтье
15
Брэмолл
7
Хай
26
Уайлс
29
Линдси
4
Барласер
27
Огбене
8
Свифт
19
Гарднер-Хикман
19
Гарднер-Хикман
8
Свифт
7
Рогич
8
Моламби
8
Моламби
7
Рогич
9
Дайк
19
Диангана
19
Диангана
9
Дайк
17
Уоллес
9
Грант
9
Грант
17
Уоллес
25
Филлипс
23
Томас-Асанте
23
Томас-Асанте
25
Филлипс
25
Хамфрис
24
Холл
24
Холл
25
Хамфрис
29
Линдси
20
Рэтбоун
20
Рэтбоун
29
Линдси
18
Нортон-Каффи
9
Келли
9
Келли
18
Нортон-Каффи
7
Хай
14
Вашингтон
14
Вашингтон
7
Хай
Остались в запасе
Вест Бромвич
Ротерхэм
27
Дэвид Баттон
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
Главный тренер
Карлос Корберан
31
Джош Викерс
ВР
2
Хаким Одоффин
ОП
39
Том Ивс
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
Остались в запасе
31
Джош Викерс
ВР
2
Хаким Одоффин
ОП
39
Том Ивс
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Вест Бромвич - Ротерхэм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Информация о матче
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