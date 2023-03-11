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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Бромвич - Хаддерсфилд Таун
Вест Бромвич - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 11 марта 2023
Вест Бромвич
11.03.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 36 тур
1 : 0
Завершен
Хаддерсфилд Таун
30'
Д. Свифт (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Бромвич - Хаддерсфилд Таун
Замена
С. Аджайи
️️️️
Д. Уоллес
90'
+7
87'
Замена
Ж. Унгбо
️️️️
Б. Джексон
Замена
Т. Рогич
️️️️
Д. Свифт
86'
82'
Замена
Б. Диарра
️️️️
Д. Касуму
82'
Замена
Д. Роудс
️️️️
М. Уогхорн
Замена
Н. Чалоба
️️️️
О. Йокушлу
76'
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
А. Рич
75'
63'
Замена
Р. Эдмондс-Грин
️️️️
М. Пирсон
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Свифт
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
24
Джошуа Гриффитс
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
33
Эрик Питерс
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
8
Джейсон Моламби
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
8
Джон Свифт
ЦП
9
Дэрил Дайк
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Хаддерсфилд Таун
31
Томаш Вацлик
ВР
7
Бен Джексон
ЛЗ
3
Джош Руффельс
ЛЗ
12
Том Лис
ЦЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
5
Джек Радони
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
18
Дэвид Касуму
ЦП
37
Джош Корома
ЦФ
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
Главный тренер
Дэнни Скофилд
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
7
Том Рогич
АП
11
Марк Олбрайтон
ПП
18
Йован Малкольм
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
41
Николас Билокапич
ВР
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
22
Этьен Камара
ОП
94
Браима Диарра
ЦП
15
Жозеф Унгбо
ПВ
29
Джордан Роудс
ЦФ
17
Тайрис Симпсон
ЦФ
3-2-4-1
24
Гриффитс
33
Питерс
3
Рич
26
О'Ши
22
Таунсенд
2
Ферлонг
8
Моламби
17
Уоллес
8
Свифт
5
Йокушлу
9
Дайк
3-2-3-2
31
Вацлик
12
Лис
6
Хелик
5
Пирсон
7
Джексон
3
Руффельс
5
Радони
6
Хогг
18
Касуму
29
Уогхорн
37
Корома
17
Уоллес
6
Аджайи
6
Аджайи
17
Уоллес
5
Йокушлу
15
Чалоба
15
Чалоба
5
Йокушлу
8
Свифт
7
Рогич
7
Рогич
8
Свифт
3
Рич
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
3
Рич
5
Пирсон
4
Эдмондс-Грин
4
Эдмондс-Грин
5
Пирсон
18
Касуму
94
Диарра
94
Диарра
18
Касуму
7
Джексон
15
Унгбо
15
Унгбо
7
Джексон
29
Уогхорн
29
Роудс
29
Роудс
29
Уогхорн
Остались в запасе
Вест Бромвич
Хаддерсфилд Таун
27
Дэвид Баттон
ВР
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
18
Йован Малкольм
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
41
Николас Билокапич
ВР
22
Этьен Камара
ОП
17
Тайрис Симпсон
ЦФ
Главный тренер
Дэнни Скофилд
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
18
Йован Малкольм
ЦФ
Остались в запасе
41
Николас Билокапич
ВР
22
Этьен Камара
ОП
17
Тайрис Симпсон
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Главный тренер
Дэнни Скофилд
Статистика матча Вест Бромвич - Хаддерсфилд Таун
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 18 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
01.12.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Информация о матче
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