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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Вест Бромвич
Миллуолл - Вест Бромвич: обзор матча 22 октября 2022
Миллуолл
22.10.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 17 тур
2 : 1
Завершен
Вест Бромвич
38'
К. Стайлс
90'
Т. Бьюри
20'
Д. Свифт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Миллуолл - Вест Бромвич
ГОЛ! 2:1!
Т. Бьюри
90'
85'
Вторая желтая
К. Бартли
84'
Замена
М. Филлипс
️️️️
К. Грант
Замена
Д. Хонимэн
️️️️
З. Флемминг
83'
Замена
М. Беннетт
️️️️
К. Стайлс
83'
Замена
Б. Афобе
️️️️
Т. Брэдшоу
76'
75'
Замена
Д. Моламби
️️️️
Т. Гарднер-Хикман
74'
Замена
Т. Рогич
️️️️
Д. Свифт
69'
Желтая карточка
К. Бартли
68'
Желтая карточка
Д. О'Ши
64'
Замена
К. Таунсенд
️️️️
Э. Питерс
Замена
Т. Бьюри
️️️️
А. Фогльзаммер
58'
Замена
Ч. Крессуэлл
️️️️
Ш. Хатчинсон
46'
ГОЛ! 1:1!
К. Стайлс
38'
Желтая карточка
Б. Митчелл
31'
20'
ГОЛ! 0:1!
Д. Свифт
Пас отдал
Д. Уоллес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
25
Джордж Лонг
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
4
Каллум Стайлс
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
16
Билли Митчелл
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Вест Бромвич
1
Алекс Палмер
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
8
Джон Свифт
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
19
Reyes Cleary
ЦЗ
8
Джейсон Моламби
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
7
Том Рогич
АП
25
Мэтт Филлипс
ПП
4-3-1-2
25
Лонг
4
Хатчинсон
5
Купер
2
Мэлони
20
МакНамара
4
Стайлс
16
Шеклтон
16
Митчелл
9
Флемминг
9
Брэдшоу
9
Фогльзаммер
3-2-3-1
1
Палмер
5
Бартли
3
Рич
26
О'Ши
2
Ферлонг
33
Питерс
8
Свифт
17
Уоллес
5
Йокушлу
9
Грант
4
Хатчинсон
4
Крессуэлл
4
Крессуэлл
4
Хатчинсон
9
Флемминг
10
Хонимэн
10
Хонимэн
9
Флемминг
9
Брэдшоу
23
Афобе
23
Афобе
9
Брэдшоу
4
Стайлс
10
Беннетт
10
Беннетт
4
Стайлс
9
Фогльзаммер
7
Бьюри
7
Бьюри
9
Фогльзаммер
33
Питерс
22
Таунсенд
22
Таунсенд
33
Питерс
19
Гарднер-Хикман
8
Моламби
8
Моламби
19
Гарднер-Хикман
8
Свифт
7
Рогич
7
Рогич
8
Свифт
9
Грант
25
Филлипс
25
Филлипс
9
Грант
Остались в запасе
Миллуолл
Вест Бромвич
33
Бартош Биалковски
ВР
12
Джордж Эванс
ЦП
27
Дэвид Баттон
ВР
19
Reyes Cleary
ЦЗ
19
Грэйди Диангана
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
33
Бартош Биалковски
ВР
12
Джордж Эванс
ЦП
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
19
Reyes Cleary
ЦЗ
19
Грэйди Диангана
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Миллуолл - Вест Бромвич
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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