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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Бромвич - Престон
Вест Бромвич - Престон: обзор матча 29 декабря 2022
Вест Бромвич
29.12.2022, четверг, 23:00
Англия. Чемпионшип, 25 тур
2 : 0
Завершен
Престон
36'
О. Йокушлу
57'
О. Йокушлу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Бромвич - Престон
Замена
Т. Гарднер-Хикман
️️️️
Д. Моламби
78'
Замена
К. Грант
️️️️
Д. Уоллес
78'
77'
Замена
Б. Вудберн
️️️️
А. Брауне
65'
Замена
Ф. Кросс-Адэр
️️️️
Э. Риис
65'
Замена
Б. Диаби
️️️️
Д. Стори
65'
Замена
А. Маккэнн
️️️️
Р. Ледсон
Замена
Д. Дайк
️️️️
Б. Томас-Асанте
63'
Замена
А. Рич
️️️️
Г. Диангана
63'
ГОЛ! 2:0!
О. Йокушлу
Пас отдал
Д. Свифт
57'
Замена
Д. Свифт
️️️️
Т. Рогич
55'
Желтая карточка
Г. Диангана
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
О. Йокушлу
36'
11'
Желтая карточка
Л. Линдсэй
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
1
Алекс Палмер
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
33
Эрик Питерс
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
7
Том Рогич
АП
23
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Престон
28
Фредди Вудман
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
8
Бен Уайтмэн
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
17
Чед Эванс
ЦФ
17
Эмиль Риис
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
8
Джон Свифт
ЦП
9
Карлан Грант
ЦФ
9
Дэрил Дайк
ЦФ
Престон
13
Дэвид Корнелл
ВР
4
Бамбо Диаби
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
8
Алистер Маккэнн
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
28
Финли Кросс-Адэр
ЦФ
4-4-1-1
1
Палмер
22
Таунсенд
33
Питерс
26
О'Ши
2
Ферлонг
5
Йокушлу
19
Диангана
17
Уоллес
8
Моламби
7
Рогич
23
Томас-Асанте
4-4-2
28
Вудман
6
Линдсэй
14
Стори
5
Бауэр
18
Каррерас
8
Брауне
4
Ледсон
44
Поттс
8
Уайтмэн
17
Риис
17
Эванс
19
Диангана
3
Рич
3
Рич
19
Диангана
8
Моламби
19
Гарднер-Хикман
19
Гарднер-Хикман
8
Моламби
7
Рогич
8
Свифт
8
Свифт
7
Рогич
17
Уоллес
9
Грант
9
Грант
17
Уоллес
23
Томас-Асанте
9
Дайк
9
Дайк
23
Томас-Асанте
14
Стори
4
Диаби
4
Диаби
14
Стори
4
Ледсон
8
Маккэнн
8
Маккэнн
4
Ледсон
8
Брауне
7
Вудберн
7
Вудберн
8
Брауне
17
Риис
28
Кросс-Адэр
28
Кросс-Адэр
17
Риис
Остались в запасе
Вест Бромвич
Престон
27
Дэвид Баттон
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
Главный тренер
Карлос Корберан
13
Дэвид Корнелл
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
Главный тренер
Карлос Корберан
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Вест Бромвич - Престон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Информация о матче
Стадион:
Хоуторнс
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