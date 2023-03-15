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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Вест Бромвич
Кардифф - Вест Бромвич: обзор матча 15 марта 2023
Кардифф
15.03.2023, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 37 тур
1 : 1
Завершен
Вест Бромвич
65'
С. Каба
17'
Д. Дайк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кардифф - Вест Бромвич
90'
+2
Желтая карточка
С. Аджайи
Желтая карточка
М. Харрис
88'
84'
Замена
Т. Гарднер-Хикман
️️️️
Э. Питерс
84'
Замена
Д. Ферлонг
️️️️
Д. Моламби
Замена
Э. Риномхота
️️️️
К. Этете
81'
Замена
М. Харрис
️️️️
О. Ожо
71'
70'
Замена
Т. Рогич
️️️️
Д. Свифт
70'
Замена
Б. Томас-Асанте
️️️️
М. Олбрайтон
Желтая карточка
М. Ромео
68'
ГОЛ! 1:1!
С. Каба
Пас отдал
Р. Уинтл
65'
58'
Замена
А. Рич
️️️️
Д. Дайк
Замена
С. Каба
️️️️
И. Дэвис
46'
33'
Желтая карточка
О. Йокушлу
17'
ГОЛ! 0:1!
Д. Дайк
Пас отдал
Д. Уоллес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
21
Райн Оллсоп
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
38
Перри Нг
ПЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
24
Райан Уинтл
ОП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
39
Исаак Дэвис
ПВ
28
Кион Этете
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Вест Бромвич
24
Джошуа Гриффитс
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
33
Эрик Питерс
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
9
Дэрил Дайк
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Кардифф
40
Рохан Лутхра
ВР
10
Том Санг
ОП
9
Марк Харрис
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
9
Сори Каба
ЦФ
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
7
Том Рогич
АП
23
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
3-1-3-2-1
21
Оллсоп
2
Ромео
25
МакГиннес
38
Нг
24
Уинтл
47
О'Доуда
14
Сойерс
9
Ожо
11
Филоджин
39
Дэвис
28
Этете
4-5-1
24
Гриффитс
33
Питерс
6
Аджайи
26
О'Ши
22
Таунсенд
11
Олбрайтон
8
Моламби
5
Йокушлу
17
Уоллес
8
Свифт
9
Дайк
9
Ожо
9
Харрис
9
Харрис
9
Ожо
28
Этете
4
Риномхота
4
Риномхота
28
Этете
39
Дэвис
9
Каба
9
Каба
39
Дэвис
9
Дайк
3
Рич
3
Рич
9
Дайк
8
Моламби
2
Ферлонг
2
Ферлонг
8
Моламби
33
Питерс
19
Гарднер-Хикман
19
Гарднер-Хикман
33
Питерс
8
Свифт
7
Рогич
7
Рогич
8
Свифт
11
Олбрайтон
23
Томас-Асанте
23
Томас-Асанте
11
Олбрайтон
Остались в запасе
Кардифф
Вест Бромвич
40
Рохан Лутхра
ВР
10
Том Санг
ОП
32
Джо Роллс
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
Главный тренер
Сабри Лямуши
27
Дэвид Баттон
ВР
8
Джейк Ливермор
ОП
Главный тренер
Карлос Корберан
Остались в запасе
40
Рохан Лутхра
ВР
10
Том Санг
ОП
32
Джо Роллс
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
8
Джейк Ливермор
ОП
Главный тренер
Сабри Лямуши
Главный тренер
Карлос Корберан
Статистика матча Кардифф - Вест Бромвич
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
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