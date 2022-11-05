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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Вест Бромвич
Куинз Парк Рейнджерс - Вест Бромвич: обзор матча 05 ноября 2022
Куинз Парк Рейнджерс
05.11.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 20 тур
0 : 1
Завершен
Вест Бромвич
68'
К. Бартли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Вест Бромвич
90'
+1
Желтая карточка
Д. Моламби
90'
Замена
Т. Гарднер-Хикман
️️️️
Д. Уоллес
90'
Замена
Д. Ливермор
️️️️
О. Йокушлу
Замена
С. Армстронг
️️️️
И. Лейрд
90'
Замена
А. Адома
️️️️
Т. Ироегбунам
84'
84'
Замена
К. Таунсенд
️️️️
Э. Питерс
83'
Замена
А. Рич
️️️️
М. Филлипс
Желтая карточка
С. Филд
68'
68'
ГОЛ! 0:1!
К. Бартли
Пас отдал
Д. Свифт
63'
Замена
Б. Томас-Асанте
️️️️
Г. Диангана
Замена
А. Доззел
️️️️
Л. Амос
61'
16'
Желтая карточка
Э. Питерс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
88
Сени Дьенг
ВР
3
Кеннет Пал
ЛЗ
16
Роберт Дикки
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
2
Итан Лейрд
ПЗ
16
Крис Уиллок
ЛВ
10
Люк Амос
ОП
26
Сэм Филд
ЦП
42
Тим Ироегбунам
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
13
Линдон Дайкс
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Вест Бромвич
1
Алекс Палмер
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
8
Джон Свифт
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
Главный тренер
Стив Брюс
Куинз Парк Рейнджерс
2
Джимми Данн
ЦЗ
37
Альберт Адома
ЦП
8
Джордж Томас
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
22
Синклейр Армстронг
ЦФ
31
Джордан Арчер
ЦФ
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
7
Том Рогич
АП
23
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
4-1-2-2-1
88
Дьенг
3
Пал
16
Дикки
27
Балогун
2
Лейрд
10
Амос
26
Филд
42
Ироегбунам
16
Уиллок
10
Хаир
13
Дайкс
4-5-1
1
Палмер
2
Ферлонг
5
Бартли
26
О'Ши
33
Питерс
25
Филлипс
8
Моламби
17
Уоллес
19
Диангана
5
Йокушлу
8
Свифт
42
Ироегбунам
37
Адома
37
Адома
42
Ироегбунам
10
Амос
21
Доззел
21
Доззел
10
Амос
2
Лейрд
22
Армстронг
22
Армстронг
2
Лейрд
33
Питерс
22
Таунсенд
22
Таунсенд
33
Питерс
25
Филлипс
3
Рич
3
Рич
25
Филлипс
17
Уоллес
19
Гарднер-Хикман
19
Гарднер-Хикман
17
Уоллес
5
Йокушлу
8
Ливермор
8
Ливермор
5
Йокушлу
19
Диангана
23
Томас-Асанте
23
Томас-Асанте
19
Диангана
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Вест Бромвич
2
Джимми Данн
ЦЗ
8
Джордж Томас
ЦП
31
Джордан Арчер
ЦФ
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
27
Дэвид Баттон
ВР
7
Том Рогич
АП
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
2
Джимми Данн
ЦЗ
8
Джордж Томас
ЦП
31
Джордан Арчер
ЦФ
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
7
Том Рогич
АП
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Вест Бромвич
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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