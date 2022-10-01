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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Бромвич - Суонси
Вест Бромвич - Суонси: обзор матча 01 октября 2022
Вест Бромвич
01.10.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 12 тур
2 : 3
Завершен
Суонси
48'
Д. Ливермор
65'
Г. Диангана
6'
М. Соринола
71'
О. Нтчам
89'
М. Обафеми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Бромвич - Суонси
Замена
М. Филлипс
️️️️
Д. Уоллес
90'
+1
89'
ГОЛ! 2:3!
М. Обафеми
Пенальти не реализован!
К. Грант
81'
Замена
О. Йокушлу
️️️️
Д. Свифт
75'
Замена
К. Грант
️️️️
Д. Ливермор
75'
74'
Замена
Д. Латибодье
️️️️
О. Купер
74'
Замена
А. Око-Флекс
️️️️
М. Соринола
71'
ГОЛ! 2:2!
О. Нтчам
66'
Замена
О. Нтчам
️️️️
Д. Фултон
ГОЛ! 2:1!
Г. Диангана
65'
62'
Замена
М. Обафеми
️️️️
Л. Кандл
Замена
Д. Моламби
️️️️
Т. Рогич
57'
Желтая карточка
Т. Рогич
53'
ГОЛ! 1:1!
Д. Ливермор
48'
Желтая карточка
Э. Питерс
47'
Желтая карточка
Д. Ферлонг
43'
41'
Желтая карточка
Р. Мэннинг
6'
ГОЛ! 0:1!
М. Соринола
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
33
Эрик Питерс
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
17
Джед Уоллес
ЦП
8
Джон Свифт
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
7
Том Рогич
АП
23
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Суонси
13
Стивен Бенда
ВР
29
Мэттью Соринола
ЛЗ
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
15
Натан Вуд
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
25
Люк Кандл
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
8
Оливер Купер
АП
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Вест Бромвич
1
Алекс Палмер
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
9
Карлан Грант
ЦФ
Суонси
1
Энди Фишер
ВР
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
10
Оливье Нтчам
ЦП
21
Майкл Обафеми
ЦФ
4-1-3-1-1
27
Баттон
22
Таунсенд
33
Питерс
26
О'Ши
2
Ферлонг
8
Ливермор
17
Уоллес
8
Свифт
19
Диангана
7
Рогич
23
Томас-Асанте
3-2-3-1-1
13
Бенда
29
Соринола
5
Кабанго
15
Вуд
26
Ноутон
3
Мэннинг
25
Кандл
6
Гримес
4
Фултон
8
Купер
9
Пироэ
8
Свифт
5
Йокушлу
5
Йокушлу
8
Свифт
7
Рогич
8
Моламби
8
Моламби
7
Рогич
17
Уоллес
25
Филлипс
25
Филлипс
17
Уоллес
8
Ливермор
9
Грант
9
Грант
8
Ливермор
8
Купер
22
Латибодье
22
Латибодье
8
Купер
4
Фултон
10
Нтчам
10
Нтчам
4
Фултон
29
Соринола
11
Око-Флекс
11
Око-Флекс
29
Соринола
25
Кандл
21
Обафеми
21
Обафеми
25
Кандл
Остались в запасе
Вест Бромвич
Суонси
1
Алекс Палмер
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
Главный тренер
Стив Брюс
1
Энди Фишер
ВР
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
1
Алекс Палмер
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
Остались в запасе
1
Энди Фишер
ВР
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Вест Бромвич - Суонси
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
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