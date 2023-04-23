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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Бромвич - Сандерленд
Вест Бромвич - Сандерленд: обзор матча 23 апреля 2023
Вест Бромвич
23.04.2023, воскресенье, 14:00
Англия. Чемпионшип, 44 тур
1 : 2
Завершен
Сандерленд
45+1'
Д. Свифт (П)
51'
Д. Киркин
84'
Д. Киркин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Бромвич - Сандерленд
Замена
К. Бартли
️️️️
Э. Питерс
90'
Замена
М. Фаал
️️️️
Д. Свифт
90'
Замена
Т. Рогич
️️️️
Д. Моламби
90'
Замена
Т. Гарднер-Хикман
️️️️
О. Йокушлу
85'
84'
ГОЛ! 1:2!
Д. Киркин
Пас отдал
А. Притчард
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
К. Грант
83'
82'
Желтая карточка
Л. Гуч
78'
Желтая карточка
Л. О'Найен
77'
Замена
А. Притчард
️️️️
Д. Гелхардт
70'
Желтая карточка
Д. Гелхардт
68'
Замена
Э. Мишу
️️️️
П. Эква
68'
Замена
П. Робертс
️️️️
А. Ба
Желтая карточка
Д. Свифт
51'
51'
ГОЛ! 1:1!
Д. Киркин
Пас отдал
Л. Гуч
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Свифт
45'
+1
Желтая карточка
О. Йокушлу
37'
Желтая карточка
Д. Моламби
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
1
Алекс Палмер
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
33
Эрик Питерс
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
8
Джон Свифт
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
9
Карлан Грант
ЦФ
23
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Сандерленд
22
Энтони Паттерсон
ВР
32
Трай Хьюм
ПЗ
31
Абдулла Ба
ОП
17
Пьер Эква
ОП
13
Люк О'Найен
ЦП
19
Деннис Киркин
ЦП
6
Дэн Нил
ЦП
16
Амад Диалло
ПВ
47
Джек Кларк
ПВ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
7
Линден Гуч
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Вест Бромвич
24
Джошуа Гриффитс
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
7
Том Рогич
АП
11
Марк Олбрайтон
ПП
9
Мо Фаал
ЦФ
Сандерленд
1
Алекс Басс
ВР
22
Джо Андерсон
ЦЗ
21
Элис Тэйлор
ЛВ
10
Алекс Притчард
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
20
Эдуар Мишу
АП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
4-4-2
1
Палмер
22
Таунсенд
6
Аджайи
33
Питерс
2
Ферлонг
8
Свифт
5
Йокушлу
17
Уоллес
8
Моламби
23
Томас-Асанте
9
Грант
1-2-3-2-2
22
Паттерсон
32
Хьюм
31
Ба
17
Эква
13
О'Найен
19
Киркин
6
Нил
47
Кларк
16
Диалло
7
Гуч
11
Гелхардт
33
Питерс
5
Бартли
5
Бартли
33
Питерс
5
Йокушлу
19
Гарднер-Хикман
19
Гарднер-Хикман
5
Йокушлу
8
Моламби
7
Рогич
7
Рогич
8
Моламби
9
Грант
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
9
Грант
8
Свифт
9
Фаал
9
Фаал
8
Свифт
11
Гелхардт
10
Притчард
10
Притчард
11
Гелхардт
31
Ба
16
Робертс
16
Робертс
31
Ба
17
Эква
20
Мишу
20
Мишу
17
Эква
Остались в запасе
Вест Бромвич
Сандерленд
24
Джошуа Гриффитс
ВР
8
Джейк Ливермор
ОП
Главный тренер
Карлос Корберан
1
Алекс Басс
ВР
22
Джо Андерсон
ЦЗ
21
Элис Тэйлор
ЛВ
80
Исаак Лихаджи
ПВ
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
24
Джошуа Гриффитс
ВР
8
Джейк Ливермор
ОП
Остались в запасе
1
Алекс Басс
ВР
22
Джо Андерсон
ЦЗ
21
Элис Тэйлор
ЛВ
80
Исаак Лихаджи
ПВ
Главный тренер
Карлос Корберан
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Вест Бромвич - Сандерленд
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Информация о матче
Стадион:
Хоуторнс
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