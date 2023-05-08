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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Вест Бромвич
Суонси - Вест Бромвич: обзор матча 08 мая 2023
Суонси
08.05.2023, понедельник, 17:00
Англия. Чемпионшип, 46 тур
3 : 2
Завершен
Вест Бромвич
26'
Л. Кандл
66'
О. Нтчам
90+3'
Ж. Пироэ
13'
О. Йокушлу
54'
С. Аджайи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Суонси - Вест Бромвич
ГОЛ! 3:2!
Ж. Пироэ
90'
+3
86'
Желтая карточка
Т. Гарднер-Хикман
Желтая карточка
О. Купер
81'
79'
Замена
К. Бартли
️️️️
Э. Питерс
76'
Желтая карточка
Б. Томас-Асанте
Замена
К. Ноутон
️️️️
Д. Патерсон
73'
ГОЛ! 2:2!
О. Нтчам
Пас отдал
Р. Мэннинг
66'
63'
Замена
Т. Гарднер-Хикман
️️️️
О. Йокушлу
Замена
О. Купер
️️️️
Л. Каллен
61'
54'
ГОЛ! 1:2!
С. Аджайи
ГОЛ! 1:1!
Л. Кандл
Пас отдал
Д. Патерсон
26'
13'
ГОЛ! 0:1!
О. Йокушлу
Пас отдал
Д. Свифт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
1
Энди Фишер
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
15
Натан Вуд
ЦЗ
25
Люк Кандл
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
11
Лайам Каллен
ЦФ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Вест Бромвич
1
Алекс Палмер
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
33
Эрик Питерс
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
8
Джон Свифт
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
9
Карлан Грант
ЦФ
23
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Суонси
62
Андреас Сендергор
ВР
29
Мэттью Соринола
ЛЗ
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
20
Кэмерон Конгрив
АП
8
Оливер Купер
АП
7
Морган Уиттакер
ПВ
Вест Бромвич
24
Джошуа Гриффитс
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
7
Том Рогич
АП
18
Йован Малкольм
ЦФ
9
Мо Фаал
ЦФ
4-3-3
1
Фишер
3
Мэннинг
5
Кабанго
15
Вуд
22
Латибодье
25
Кандл
6
Гримес
10
Нтчам
9
Пироэ
11
Каллен
35
Патерсон
4-4-2
1
Палмер
2
Ферлонг
6
Аджайи
33
Питерс
22
Таунсенд
8
Моламби
5
Йокушлу
17
Уоллес
8
Свифт
23
Томас-Асанте
9
Грант
35
Патерсон
26
Ноутон
26
Ноутон
35
Патерсон
11
Каллен
8
Купер
8
Купер
11
Каллен
33
Питерс
5
Бартли
5
Бартли
33
Питерс
5
Йокушлу
19
Гарднер-Хикман
19
Гарднер-Хикман
5
Йокушлу
Остались в запасе
Суонси
Вест Бромвич
62
Андреас Сендергор
ВР
29
Мэттью Соринола
ЛЗ
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
20
Кэмерон Конгрив
АП
7
Морган Уиттакер
ПВ
Главный тренер
Рассел Мартин
24
Джошуа Гриффитс
ВР
8
Джейк Ливермор
ОП
7
Том Рогич
АП
18
Йован Малкольм
ЦФ
9
Мо Фаал
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Остались в запасе
62
Андреас Сендергор
ВР
29
Мэттью Соринола
ЛЗ
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
20
Кэмерон Конгрив
АП
7
Морган Уиттакер
ПВ
Остались в запасе
24
Джошуа Гриффитс
ВР
8
Джейк Ливермор
ОП
7
Том Рогич
АП
18
Йован Малкольм
ЦФ
9
Мо Фаал
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Карлос Корберан
Статистика матча Суонси - Вест Бромвич
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
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