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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкпул - Вест Бромвич
Блэкпул - Вест Бромвич: обзор матча 18 апреля 2023
Блэкпул
18.04.2023, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 43 тур
0 : 2
Завершен
Вест Бромвич
18'
Б. Томас-Асанте
60'
Т. Гарднер-Хикман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Блэкпул - Вест Бромвич
80'
Желтая карточка
М. Олбрайтон
79'
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
К. Грант
71'
Замена
Т. Рогич
️️️️
Д. Свифт
Замена
Д. Боулер
️️️️
М. Роджерс
64'
Желтая карточка
Л. Фьорини
63'
60'
ГОЛ! 0:2!
Т. Гарднер-Хикман
Пас отдал
Д. Свифт
55'
Желтая карточка
Д. Ферлонг
Замена
С. Кэри
️️️️
К. Андерсон
46'
40'
Замена
Т. Гарднер-Хикман
️️️️
Н. Чалоба
32'
Желтая карточка
Н. Чалоба
18'
ГОЛ! 0:1!
Б. Томас-Асанте
Пас отдал
К. Таунсенд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
15
Джордан Торнили
ЦЗ
2
Энди Лайонс
ПЗ
6
Джордан Лоуренс-Габриэль
ПЗ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
17
Морган Роджерс
ЛВ
28
Чарли Патино
ЦП
18
Льюис Фьорини
ЦП
12
Джерри Йетс
ЦФ
21
Кеши Андерсон
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Вест Бромвич
1
Алекс Палмер
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
33
Эрик Питерс
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
8
Джон Свифт
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
23
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Блэкпул
12
Крис Максвелл
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
16
Кенни Дугалл
ОП
14
Сонни Кэри
ПВ
11
Джош Боулер
ПВ
38
Bradley Holmes
ЦФ
Вест Бромвич
24
Джошуа Гриффитс
ВР
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
7
Том Рогич
АП
11
Марк Олбрайтон
ПП
18
Йован Малкольм
ЦФ
9
Мо Фаал
ЦФ
4-2-2-2
32
Гримшоу
2
Лайонс
35
Нельсон
15
Торнили
6
Лоуренс-Габриэль
28
Патино
18
Фьорини
17
Роджерс
22
Хэмилтон
21
Андерсон
12
Йетс
4-1-3-2
1
Палмер
2
Ферлонг
6
Аджайи
33
Питерс
22
Таунсенд
15
Чалоба
8
Свифт
8
Моламби
17
Уоллес
9
Грант
23
Томас-Асанте
21
Андерсон
14
Кэри
14
Кэри
21
Андерсон
17
Роджерс
11
Боулер
11
Боулер
17
Роджерс
15
Чалоба
19
Гарднер-Хикман
19
Гарднер-Хикман
15
Чалоба
8
Свифт
7
Рогич
7
Рогич
8
Свифт
9
Грант
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
9
Грант
Остались в запасе
Блэкпул
Вест Бромвич
12
Крис Максвелл
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
16
Кенни Дугалл
ОП
38
Bradley Holmes
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
24
Джошуа Гриффитс
ВР
8
Джейк Ливермор
ОП
18
Йован Малкольм
ЦФ
9
Мо Фаал
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Остались в запасе
12
Крис Максвелл
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
16
Кенни Дугалл
ОП
38
Bradley Holmes
ЦФ
Остались в запасе
24
Джошуа Гриффитс
ВР
8
Джейк Ливермор
ОП
18
Йован Малкольм
ЦФ
9
Мо Фаал
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Карлос Корберан
Статистика матча Блэкпул - Вест Бромвич
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
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