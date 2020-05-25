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Лука Крайнц
Статистика
Лука Крайнц - статистика
Завершил карьеру
19 сентября 1994 (32), Птуй
#32 | Защитник
187 см | 86 кг
Словения
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Словения. Первая Лига 2024/2025
Италия. Серия В 2023/2024
Италия. Серия А 2018/2019
Италия. Кубок 2016/2017
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Серия А 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Катанцаро
14
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 1/2 финала
Кремонезе
4 : 0
25.05.2024
Катанцаро
Был в запасе
Италия. Серия В, 1/2 финала
Катанцаро
2 : 2
21.05.2024
Кремонезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 1/4 финала
Катанцаро
4 : 2
18.05.2024
Брешиа
Был в запасе
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
1 : 3
10.05.2024
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия В, 37 тур
Тернана
1 : 0
05.05.2024
Катанцаро
Был в запасе
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
3 : 2
01.05.2024
Венеция
Был в запасе
Италия. Серия В, 35 тур
Пиза
2 : 2
26.04.2024
Катанцаро
Был в запасе
Италия. Серия В, 34 тур
Катанцаро
0 : 0
20.04.2024
Кремонезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 33 тур
Модена
1 : 3
12.04.2024
Катанцаро
Был в запасе
Италия. Серия В, 32 тур
Катанцаро
1 : 2
06.04.2024
Комо
Был в запасе
Италия. Серия В, 31 тур
Парма
0 : 2
01.04.2024
Катанцаро
Был в запасе
Италия. Серия В, 30 тур
Брешиа
1 : 1
16.03.2024
Катанцаро
Был в запасе
Италия. Серия В, 29 тур
Катанцаро
0 : 1
09.03.2024
Реджана 1919
Был в запасе
Италия. Серия В, 27 тур
Катанцаро
2 : 0
27.02.2024
Бари
1' - 90'
Италия. Серия В, 26 тур
Циттаделла
1 : 2
24.02.2024
Катанцаро
86' - 90'
Италия. Серия В, 25 тур
Катанцаро
2 : 2
17.02.2024
Зюйдтироль
Был в запасе
Италия. Серия В, 24 тур
Катанцаро
3 : 2
10.02.2024
Асколи
Был в запасе
Италия. Серия В, 23 тур
Специя
1 : 1
03.02.2024
Катанцаро
Был в запасе
Италия. Серия В, 21 тур
Феральписало
3 : 0
20.01.2024
Катанцаро
Был в запасе
Италия. Серия В, 20 тур
Катанцаро
5 : 3
12.01.2024
Лекко
1' - 74'
72'
Италия. Серия В, 19 тур
Реджана 1919
1 : 0
26.12.2023
Катанцаро
62' - 90'
Италия. Серия В, 18 тур
Катанцаро
2 : 3
23.12.2023
Брешиа
1' - 90'
Италия. Серия В, 17 тур
Асколи
1 : 0
16.12.2023
Катанцаро
1' - 90'
Италия. Серия В, 15 тур
Палермо
1 : 2
01.12.2023
Катанцаро
Был в запасе
Италия. Серия В, 13 тур
Венеция
2 : 1
10.11.2023
Катанцаро
1' - 89'
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
1 : 2
04.11.2023
Модена
Был в запасе
Италия. Серия В, 11 тур
Комо
1 : 0
28.10.2023
Катанцаро
Был в запасе
Италия. Серия В, 9 тур
Зюйдтироль
0 : 1
07.10.2023
Катанцаро
1' - 79'
Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
1 : 2
01.10.2023
Катанцаро
1' - 90'
Италия. Серия В, 7 тур
Катанцаро
1 : 1
27.09.2023
Циттаделла
Был в запасе
Италия. Серия В, 5 тур
Катанцаро
0 : 5
17.09.2023
Парма
1' - 61'
Италия. Серия В, 4 тур
Лекко
3 : 4
03.09.2023
Катанцаро
1' - 90'
Италия. Серия В, 3 тур
Катанцаро
3 : 0
30.08.2023
Специя
1' - 90'
Италия. Серия В, 2 тур
Катанцаро
2 : 1
27.08.2023
Тернана
79' - 90'
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