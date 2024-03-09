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Расписание матчей
Италия. Серия B
Катанцаро - Реджана 1919
Катанцаро - Реджана 1919: обзор матча 09 марта 2024
Катанцаро
09.03.2024, суббота, 18:15
Италия. Серия В, 29 тур
0 : 1
Завершен
Реджана 1919
12'
A. Fulignati (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Катанцаро - Реджана 1919
90'
+4
Замена
М. Паяч
️️️️
Э. Пьераньоло
86'
Замена
L. Libutti
️️️️
А. Маркандалли
Замена
А. Доннарумма
️️️️
П. Иеммелло
84'
Желтая карточка
N. Brighenti
80'
Замена
D. Sounas
️️️️
Я. Петриччионе
78'
Замена
А. Оливери
️️️️
D. Veroli
78'
69'
Замена
Ф. Мелегони
️️️️
М. Портанова
69'
Замена
M. Varela Djamanca
️️️️
Н. Гирма
69'
Замена
S. Pettinari
️️️️
С. Гондо
Замена
Э. Бриньола
️️️️
Л. Д'Андреа
67'
58'
Желтая карточка
А. Бьянко
Замена
Т. Бьяши
️️️️
G. Ambrosino
46'
Желтая карточка
D. Veroli
14'
12'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
A. Fulignati
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катанцаро
1
Andrea Fulignati
ВР
23
Nicolò Brighenti
ЦЗ
14
Стефано Скогнамилло
ЦЗ
3
Davide Veroli
ЦЗ
27
Яри Вандепутте
ЛВ
10
Якопо Петриччионе
ОП
14
Marco Pompetti
ЦП
16
Лука Д'Андреа
АП
18
Mario Situm
ЦФ
70
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
9
Пьетро Иеммелло
(К)
ЦФ
Реджана 1919
12
Джакомо Саталино
ВР
70
Эдоардо Пьераньоло
ЛЗ
25
Пшемыслав Шиминьски
ЦЗ
4
Paolo Rozzio
(К)
ЦЗ
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
77
Элвис Кабаши
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
80
Натан Гирма
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
11
Седрик Гондо
ЦФ
Главный тренер
Вильям Виали
Катанцаро
16
Andrea Sala
ВР
32
Лука Крайнц
ЦЗ
44
Кевин Миранда
ЦЗ
4
Matias Antonini
ЦЗ
20
Simone Pontisso
ЦП
14
Андреа Оливери
ПВ
19
Маттео Стоппа
ЦФ
8
L. Verna
ЦФ
24
D. Sounas
ЦФ
99
Альфредо Доннарумма
ЦФ
14
Томмазо Бьяши
ЦФ
17
Энрико Бриньола
ЦФ
Реджана 1919
99
Alex Sposito
ВР
40
Эдоардо Мотта
ВР
17
Lorenzo Libutti
ЦЗ
11
Алекс Санчес
ЛВ
17
Марко Паяч
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
15
Tobías Reinhart
ЦП
9
Жанис Антист
ЦФ
11
Muhamed Varela Djamanca
ЦФ
17
Orji Okwonkwo
ЦФ
23
S. Pettinari
ЦФ
3-1-1-2-3
1
23
14
Скогнамилло
3
10
Петриччионе
14
27
Вандепутте
16
Д'Андреа
9
Иеммелло
70
18
3-2-3-1-1
12
Саталино
25
Шиминьски
4
27
Маркандалли
15
Фьямоцци
70
Пьераньоло
77
Кабаши
42
Бьянко
80
Гирма
90
Портанова
11
Гондо
3
14
Оливери
14
Оливери
3
10
Петриччионе
24
24
10
Петриччионе
9
Иеммелло
99
Доннарумма
99
Доннарумма
9
Иеммелло
70
14
Бьяши
14
Бьяши
70
16
Д'Андреа
17
Бриньола
17
Бриньола
16
Д'Андреа
27
Маркандалли
17
17
27
Маркандалли
70
Пьераньоло
17
Паяч
17
Паяч
70
Пьераньоло
90
Портанова
72
Мелегони
72
Мелегони
90
Портанова
80
Гирма
11
11
80
Гирма
11
Гондо
23
23
11
Гондо
Остались в запасе
Катанцаро
Реджана 1919
16
Andrea Sala
ВР
32
Лука Крайнц
ЦЗ
44
Кевин Миранда
ЦЗ
4
Matias Antonini
ЦЗ
20
Simone Pontisso
ЦП
19
Маттео Стоппа
ЦФ
8
L. Verna
ЦФ
99
Alex Sposito
ВР
40
Эдоардо Мотта
ВР
8
Лука Чигарини
ЦП
15
Tobías Reinhart
ЦП
11
Алекс Санчес
ЛВ
9
Жанис Антист
ЦФ
17
Orji Okwonkwo
ЦФ
Главный тренер
Вильям Виали
Остались в запасе
16
Andrea Sala
ВР
32
Лука Крайнц
ЦЗ
44
Кевин Миранда
ЦЗ
4
Matias Antonini
ЦЗ
20
Simone Pontisso
ЦП
19
Маттео Стоппа
ЦФ
8
L. Verna
ЦФ
Остались в запасе
99
Alex Sposito
ВР
40
Эдоардо Мотта
ВР
8
Лука Чигарини
ЦП
15
Tobías Reinhart
ЦП
11
Алекс Санчес
ЛВ
9
Жанис Антист
ЦФ
17
Orji Okwonkwo
ЦФ
Главный тренер
Вильям Виали
Статистика матча Катанцаро - Реджана 1919
2
1
Всего ударов по воротам
17
4
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
2
Нарушения
10
18
Офсайды
2
0
Количество передач
632
340
Сейвы
2
6
Точность передач %
87
74
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
13
2
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Матчи команд
Катанцаро
Италия. Серия В, 14 тур
Катанцаро
- : -
30.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 13 тур
Юве Стабиа
1 : 3
24.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
3 : 1
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Катанцаро
1 : 1
31.10.2026
Падова
Италия. Серия В, 9 тур
Беневенто
1 : 1
27.10.2026
Катанцаро
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Реджана 1919
1 : 0
08.05.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 37 тур
Модена
2 : 1
01.05.2026
Реджана 1919
Италия. Серия В, 36 тур
Реджана 1919
1 : 1
25.04.2026
Палермо
Италия. Серия В, 35 тур
Падова
1 : 0
19.04.2026
Реджана 1919
Италия. Серия В, 34 тур
Реджана 1919
2 : 0
12.04.2026
Каррарезе
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Бонасина
(Бергамо)
Стадион:
Stadio Nicola Ceravolo, Catanzaro
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